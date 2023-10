Dopo il successo riscosso dal ciclo di incontri sul tema dell’Intelligenza Artificiale per gli Enti del Terzo Settore, ITAS Academy torna con sette incontri online gratuiti “Digitale Facile per il Terzo Settore”, in programma dal 6 al 27 novembre, in cui si affronteranno i temi chiave dell’era digitale e della presenza online per gli Enti del Terzo Settore insieme ai docenti di ImpactOn, che passo dopo passo forniranno dei consigli per potenziare la presenza digitale e ottimizzare le strategie di raccolta fondi.

Gli incontri di Digitale Facile, della durata di circa 1h con Fabio Salvatore, Angelo Bottone e Giorgia Scapinello, verteranno su diversi argomenti, come ad esempio rendere il proprio sito e landing page incisivi e catturare l’attenzione di chi li visita, utilizzare nuovi strumenti digitali per facilitare la raccolta di fondi, fino a migliorare la presenza sui social media usando tecniche che aumentano l'interazione e l’engagement. E ancora, si approfondiranno alcune semplici ma efficaci tecniche per raccogliere, analizzare ed archiviare i dati, così da usarli quotidianamente per migliorare le performance online e rendere il lavoro più semplice.

L'Academy è un progetto in collaborazione con ITAS Mutua, la Compagnia assicurativa più antica d’Italia, nata oltre 200 anni fa in forma di Mutua. La sua finalità non è quindi massimizzare i profitti ma tutelare al meglio i propri soci assicurati, reinvestendo parte dei propri guadagni in progetti a sostegno della collettività e del territorio anche in collaborazione con il mondo del Terzo Settore.

Per iscriversi gli incontri:

https://bit.ly/itasxdigitalefacile

Per maggiori informazioni su ITAS Academy:

https://www.attiviamoenergiepositive.it/itas-academy/