Il web non dimentica. In un’epoca in cui basta una ricerca su Google per rovinare una carriera, incrinare una relazione o danneggiare un’azienda, due strumenti digitali totalmente gratuiti stanno attirando l’attenzione di migliaia di utenti attenti alla propria immagine online.

Si chiamano VerificaReputazione.it e VerificaSiti.it e promettono di rivoluzionare il modo in cui privati, professionisti e imprese proteggono il proprio nome nel mondo digitale.

🔍 UNA NOVITÀ ASSOLUTA: CONTROLLARE IL PROPRIO NOME SUL WEB IN MODO INTELLIGENTE

Ogni giorno appaiono su internet milioni di contenuti nuovi: commenti, meme, file, immagini, post social. Alcuni, anche se indiretti o generati automaticamente, possono danneggiare persone reali. È in questo contesto che nasce VerificaReputazione.it, un motore di ricerca personalizzato che scansiona in tempo reale Google per identificare:

❗ Parole offensive o diffamatorie legate al tuo nome

🔞 Associazioni a contenuti sessuali o inappropriati

📁 Presenza in documenti pubblici (PDF, Excel, ecc.)

📸 Immagini, screenshot o contenuti potenzialmente lesivi

🧩 Forum e social in cui il nome è usato impropriamente

Tutto questo avviene senza alcuna registrazione e con rispetto totale della privacy. È il primo strumento gratuito e aperto che simula una vera e propria indagine reputazionale – ma a portata di clic.

🌐 CONTROLLA SE UN SITO È SICURO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI

Acquisti online, preventivi, collaborazioni: i rischi legati ai siti web sono infiniti. VerificaSiti.it nasce per offrire una panoramica istantanea su qualunque dominio, incrociando decine di fonti affidabili in un solo click.

Tra le funzionalità incluse:

🛡️ Controllo antivirus con VirusTotal e Sucuri

🔍 Analisi recensioni su Trustpilot, Google, ScamAdviser

🔐 Verifica del certificato SSL e sicurezza HTTPS

⚠️ Rilevamento di phishing e truffe note

💼 Informazioni sul titolare del dominio

📜 Richiesta copia autentica per fini legali

🕵️‍♂️ Accesso all’archivio storico del sito (Wayback Machine)

Una vera e propria "radiografia digitale" del sito in pochi secondi, perfetta per scoprire se ci si può fidare... o se è meglio stare alla larga.

💼 UNO STRUMENTO PER TUTTI: DALLA CASALINGA AL CYBER INVESTIGATORE

Non servono competenze tecniche per usarli. Basta inserire un nome, un cognome o un indirizzo web. Ecco chi può trarne vantaggio:

👩‍⚖️ Cittadini che vogliono proteggere la propria immagine

👨‍⚕️ Professionisti esposti a recensioni pubbliche

🏢 Aziende che vogliono monitorare la reputazione dei loro domini

👨‍💻 Tecnici IT che vogliono offrire un check rapido ai clienti

👨‍👩‍👧‍👦 Genitori ed educatori che vogliono insegnare ai giovani la prevenzione online

E il tutto... gratuitamente. Un’iniziativa nata dal lavoro del Dott. Emanuel Celano, esperto in informatica forense, per rispondere a un’urgenza concreta: difendere il diritto a un’identità digitale pulita. Autore del libro "Senza Traccia – Anonimato e Privacy Online-Offline nel rispetto della Legge" [ leggi la presentazione del libro ]

⚠️ LA PREVENZIONE NON È UN OPTIONAL

Nel mondo digitale, aspettare che un danno accada può costare caro. Una semplice ricerca può cambiare il destino di una persona o un’azienda. Grazie a questi strumenti innovativi, oggi la prevenzione è alla portata di tutti.

Scopri subito di più su VerificaReputazione.it e VerificaSiti.it:

perché la reputazione non si costruisce da sola… ma può rovinarsi in un istante.

INFORMATICA IN AZIENDA – DOTT. EMANUEL CELANO