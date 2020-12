Quest’anno, come non mai, saranno le piccole cose che dovranno farci tornare un sorriso. Dobbiamo trovare modo di sorridere in un’occasione cosi importante come quella del Natale.

Il video mette i brividi, forse anche per il periodo delicato che sta vivendo tutta l’Italia.

Dedicato a tutte quelle persone sole che quest’anno passeranno le feste lontani dalle persone che amano.

Caro Andrea, anche in un momento cosi delicato dimostri sempre la tua bontà d’animo.

Per vedere il video su Instagram:

www.instagram.com/tv/CJGKyIWqaSi/?igshid=7b9jh425lgdf