"DANZA CON ME"! È l'invito di Roberto Bolle per l' 01 Gennaio 2018 su Rai1

Sapranno calarsi alla perfezione nei ruoli, coniugando qualità tecniche personali con “l'ampiezza” delle vedute coreografiche, i molti ospiti che hanno accettato l'invito a festeggiare il Capodanno con la vastissima platea del pubblico televisivo. Prenderà corpo così il secondo grande show, magico “evento storico”, che anche questa volta , come è stato per “Roberto Bolle – La mia danza libera”, farà parlare e conquisterà pubblico e critica. “ROBERTO BOLLE – DANZA CON ME” su Rai 1 ore 21:15, più o meno, prima serata 01 Gennaio 2018.

“Eccellenza e magia” dunque i propositi di Rai1 per ribadire il grande impegno mirato alla qualità per impreziosire maggiormente il progetto innovativo, simbolo di continua ricerca, che l’“Étoile dei due mondi” ha prodotto, in collaborazione con la Ballandi Multimedia, e di cui è non solo protagonista, ma anche Direttore Artistico.

Saranno catapultati in un mondo fantastico e seducente grandi ospiti internazionali: Polina Semionova, Melissa Hamilton e l’étoile di Parigi Léonore Baulac, Sting, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Virginia Raffaele, Pif, Miriam Leone e Geppi Cucciari. Preziosa la partecipazione di Marco D’Amore, Michael Cotten l’uomo dei grandi eventi live e tv americani, Lil Buck e la bellissima storia di Ahmad Joudah, giovane ballerino siriano, perseguitato dall’Isis e contrastato dalla famiglia che ha trovato nella danza la forza di affrontare ogni pericolo e minaccia diventando simbolo universale del valore salvifico dell’arte.

"Roberto Bolle - Danza Con Me" è un programma di Roberto Bolle, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia e con la consulenza artistica di Artedanza, scritto da Roberto Bolle, Luca Monarca, Federico Giunta, Pamela Maffioli, Giovanni Todescan. La direzione artistica è di Roberto Bolle. La direzione creativa è di Michael Cotten. Le scene sono di Luca Sala. La fotografia è di Fabio Brera. La regia di Cristian Biondani. Le coreografie inedite sono di Massimiliano Volpini.

_©Angelo Antonio Messina