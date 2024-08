UFFICIALE Scott McTominay è del Napoli! Arriva la firma e l'annuncio di ADL: "Benvenuto Scott!"

Il Napoli accoglie il suo sesto acquisto estivo proprio nell'ultimo giorno di mercato. Ed è un nome che in questi giorni fa sognare i tifosi: Scott McTominay è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il solito tweet: "Benvenuto Scott!". Il centrocampista scozzese, prelevato dal Man United, a differenza di quanto accade solitamente con gli arrivi a Roma è stato invece accolto ieri da centinaia di tifosi all'interno e all'esterno dell'aeroporto di Capodichino e questa mattina s'è sottoposto alle visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Inizia ufficialmente dunque l'avventura italiana dell'ormai ex centrocampista e bandiera del Manchester United, che lascia i reds dopo davvero una vita (iniziò a 5 anni nell'academy) e si unirà al gruppo di Antonio Conte per attaccare a tutti gli effetti la titolarità degli attuali centrocampisti. Per il Napoli un affare da 30 milioni di euro più il 10% di una futura rivendita al club inglese. Sabato probabilmente sarà in panchina con i compagni per la sua prima gara contro il Parma. Scott McTominay, in doppia cifra l'anno scorso in Premier League, è del Napoli.



UFFICIALE Gilmour è del Napoli! Arriva la firma e l'annuncio di ADL: "Benvenuto Billy!"

Il Napoli accoglie il suo settimo acquisto estivo proprio nelle ultime ore prima della chiusura del calciomercato. Si tratta di un nome che in questi giorni sembrava potesse saltare, ma la forte spinta di Antonio Conte ha fatto sì che arrivasse: Billy Gilmour è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il solito tweet: "Benvenuto Billy!".

Il centrocampista scozzese, prelevato dal Brighton, per le strette tempistiche ha sostenuto le visite mediche in Inghilterra, per poi arrivare a Napoli in aereo solo in serata. In chiusura di mercato è arrivato finamente l'annuncio che consegna a Conte il quattro centrocampista d'altissimo livello per due posti, aumentando a dismisura le potenzialità anche della panchina azzurra. L'avventura di Gilmour, che ha voluto fortemente l'azzurro, inizia oggi!



ULTIM'ORA Sky - Osimhen-Napoli, rottura totale: sarà fuori rosa fino a gennaio

Dopo una lunghissima sessione di calciomercato estiva, la telenovela della cessione di Victor Osimhen potrebbe finire nel peggiore dei modi. Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il nigeriano rischia di rimanere fuori rosa quantomeno fino a gennaio, quando riaprirà il mercato.

Risulta difficile ad oggi immaginare una riconciliazione tra Osimhen e il Napoli: i rapporti erano ormai incrinati, e anche nella giornata di oggi i toni tra le parti sono stati piuttosto alti. Il nigeriano ha rifiutato gli 8 milioni di euro annui di ingaggio - di cui 4 di parte fissa e 4 di bonus legati a presenze e qualificazione Champions - offerti dal Chelsea; il Napoli dal canto suo si aspettava di fare cassa dopo una sessione di mercato tanto dispendiosa, da circa 150 milioni di euro.



Pampa Sosa: "Mercato? Col Napoli se la gioca solo quello della Juve!"

Roberto 'Pampa' Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli del mercato degli azzurri: "È un organico molto interessante, importante, che può offrire a Conte molte possibilità anche di cambiare sistema di gioco. Perché lo scozzese a centrocampo ti dà sicuramente molte alternative nella fase di possesso palla.

Se Conte vuole continuare, e secondo me fa bene, con questo 3-4-2-1 che in fase di non possesso diventa una difesa a 5, potresti giocare anche con Lobotka e McTominay perché comunque sei coperto. Lo abbiamo visto in queste due partite, aldilà di quella col Verona, c'è il rientro degli esterni, c'è l'aiuto anche di Kvaratkhselia e Politano... Quindi è una squadra che è così preparata fisicamente che in fase di non possesso palla può reggere anche un centrocampo non organizzatissimo in fase di non possesso. Perché in non possesso sarebbe l'unico Lobotka a rimanere in quella posizione, se poi gioca McTominay. Però se c'è il rientro degli esterni, io dico che il Napoli può rischiare di essere anche un po' scoperto a centrocampo. Sembra che sto criticando il Napoli, ma no, per me questo è un organico che se la gioca nel mercato con la Juventus".