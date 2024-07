Martedì, il Parlamento europeo si è oggi ufficialmente costituito a Strasburgo, dopo le elezioni europee del 6-9 giugno. La presidente uscente Roberta Metsola ha aperto la sessione costitutiva.

Nella sua decima legislatura, il Parlamento europeo ha 720 seggi, 15 in più rispetto alla fine della precedente legislatura. Il 54% dei deputati eletti nel 2024 non erano deputati alla fine della scorsa legislatura (nel 2019, la percentuale di nuovi arrivati era del 61%). Il 39% dei nuovi deputati sono donne (nel 2019 tale dato era del 40%).

Lena Schilling (Verdi/ALE, AT), 23 anni, è la deputata più giovane, mentre Leoluca Orlando (Verdi/ALE, IT), 77 anni, il più anziano.

All'inizio della decima legislatura vi sono otto gruppi politici, uno in più rispetto alla precedente legislatura. 32 deputati rimangono nei non iscritti.

Pina Picierno (S&D, IT), seconda vicepresidente del Parlamento uscente, ha presieduto il successivo annuncio dei candidati alla presidenza.

I candidati erano: Roberta Metsola (PPE, MT) e Irene Montero (La Sinistra, ES).

Per essere eletto, un candidato ha bisogno della maggioranza assoluta dei voti validi espressi, vale a dire il 50% più uno. Se nessun candidato viene eletto al primo turno, gli stessi o altri candidati possono essere nominati per un secondo turno alle stesse condizioni. Un terzo turno può aver luogo, se necessario, sempre con le stesse regole. Se nessuno dei candidati viene eletto al terzo turno di votazione, i due candidati con il maggior numero di voti al terzo turno procederanno a un quarto e ultimo turno di votazione, in cui risulterà eletto il candidato che riceverà il maggior numero di preferenze.

Non c'è stato però bisogno di ricorrere a ulteriori votazioni.

Infatti, i deputati hanno rieletto Roberta Metsola, fino al 2027, al primo turno con 562 voti.

Nata a Malta nel 1979, Roberta Metsola è deputata dal 2013. È stata eletta prima vicepresidente nel novembre 2020 ed è stata Presidente ad interim del Parlamento dopo la morte del Presidente Sassoli, avvenuta l'11 gennaio 2022. Il 18 gennaio 2022 è stata eletta Presidente per la seconda metà della IX legislatura. È la terza donna presidente del Parlamento europeo, dopo Simone Veil (1979-1982) e Nicole Fontaine (1999-2002).

Rivolgendosi alla Camera dopo la sua elezione, la Presidente Metsola ha dichiarato: "Insieme, dobbiamo difendere la politica della speranza, il sogno dell'Europa. Voglio che i cittadini ritrovino la convinzione e l'entusiasmo per il nostro progetto. La convinzione nel rendere il nostro spazio comune più sicuro, più giusto e più equo. La convinzione che insieme siamo più forti e migliori. La convinzione che la nostra sia un'Europa per tutti".

Nella stessa occasione, il Parlamento ha provveduto anche ad eleggere i 14 vicepresidenti e i 5 questori. Tra i vicepresidenti è stata rieletta nel ruolo l'italiana Pina Picierno (S&D) con 405 voti.







Crediti immagine: Parlamento Ue