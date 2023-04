Giornata a tinte miste per le borse europee. Piazza Affari difende i rialzi messi a segno nelle ultime sedute, arriva a sfiorare i massimi da gennaio 2022 e chiude in positivo dello 0,15%, a 27.933 punti. Sul listino milanese Mps è il titolo migliore (+3,8%), ma vanno bene in generale le banche e le utilities. Nel resto d'Europa, svetta Madrid con un progresso dello 0,79%, Parigi +0,21%, Francoforte è piatta e Londra -0,15%.