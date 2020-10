Nel sondaggio TG La7 – SWG del 12 ottobre, la Lega non arresta la sua emorragia di consensi e questa settimana registra un nuovo calo dello 0,4%, fermandosi al 24,4%.

Ma se Atene piange, Sparta non ride di certo. Infatti, il Partito Democratico perde sul campo lo 0,3% che lo fa arretrare al 20,5%.

I due comprimari, se possiamo definire così Fratelli d'Italia e il Movimento Cinque Stelle, registrano rispettivamente un più 0,4% (16%) e un più 0,3% (15,5%).

Nella galassia dei Partiti minori continua il balletto tra Azione! di Calenda (3,1%) e Italia Viva di Renzi (3%) che se venisse confermata la nuova soglia di sbarramento (fissata al 5%) per il nuovo sistema di voto proporzionale non avrebbero speranze di eleggere un solo rappresentate in Parlamento.