Ci voleva la curiosità dei giornalisti di Borghi d'Europa per scoprire in centro a Milano un pezzo di Friuli Venezia Giulia: l'Hosteria Sauris & Borc da Bria.

Proprio in questo (antico) contesto sono state presentate le iniziative del progetto L'Europa delle scienze e della cultura (Patrocinio IAI-Iniziativa adriatico ionica), per il 2024.

A convivio un bel gruppo di giornalisti della stampa nazionale, quasi a sottolineare l'internazionalità di un impegno pluriennale.

Massimiliano Francescutto, direttore generale di Mr Bio Wine

(Weldan, Vinaioli in Friuli), è andato subito al sodo: "Biologico non significa soltanto assenza di intervento chimico in vigneto, ma anche controllo preciso e puntuale delle fasi della lavorazione. Utilizziamo unicamente principi attivi di origine naturale, come rame, zolfo e olio essenziale di arancio. Attraverso la confusione sessuale controlliamo la popolazione degli insetti indesiderati".

L'Azienda si serve di centraline meteo per controllare in tempo reale le condizioni climatiche e monitorare temperature e umidità nei vigneti. Macchine irroratrici eliminano la deriva, sistemi innovativi stimolano la pianta all'autodifesa per ridurre l' impatto ambientale.

" Il Brand Mr Bio è nato per esprimere in un marchio l'essenza del nostro lavoro. Siamo il biologico-tecnologico, la ricerca che ha portato a perfezionare il modo di lavorare e concepire la viticoltura per avere un prodotto sano e di qualità con il minimo impatto ambientale. "

Massimiliano Francescutto propone in degustazione la Ribolla, nelle tre versioni ( Ribolla Gialla Extra Brut, Ribolla Gialla Vino Frizzante Fizzy Wine Igt Venezia Giulia; Ribolla Gialla Igt Venezia Giulia) e il Pinot Grigio Doc Friuli.

"La Ribolla Gialla Extra Brut è un vino intrigante - osserva Renzo Lupatin, giornalista e presidente di Borghi d'Europa -. Azzeccata la scheda tecnica: questa Ribolla Gialla vuole esprimere tutte le tipicità territoriali. La grande varietà di climi e paesaggi delle sue zone di coltivazione conferisce a questo vino le sue caratteristiche chimico-fisiche eleganti ed equilibrate mentre al sapore e all’odore si riscontrano gli aromi prevalenti tipici del vitigno".

Borghi d'Europa ha inserito Mr. Bio Wine nel Percorso Internazionale Eurovinum, Il Paesaggio della vite e del vino.