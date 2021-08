Royal Management è un'agenzia specializzata nel fornire modelle/i e hostess a chi organizza eventi, party e fiere, soprattutto nel settore entertainment & nightlife. Attiva da anni, l'agenzia gestisce un numero di talenti notevole, ma più che sulla quantità, da sempre punta su qualità ed eccellenza. Royal Management ha poi a disposizione ciò che può fare la differenza per creare party o eventi memorabili: centinaia di abiti e costumi capaci di esaltare la bellezza delle ragazze in modo sempre diverso. Creata e gestita da Maurizio "Icio" Franzoni, Royal Management è da anni un punto di riferimento per gli operatori del settore intrattenimento.

L'estate 2021 è senz'altro un momento non facile per tutti coloro che si occupano di intrattenimento, un momento di ripartenza decisamente lenta, che arriva dopo mesi di totale difficoltà. Tuttavia, proprio oggi, c'è una certezza: solo gli spazi, gli eventi e gli organizzatori che puntano sulla qualità assoluta e, perché no, sulla bellezza possono pensare di andare avanti.

Proprio per questo, Royal Management, per l'estate 2021, sta collaborando non con tutti, ma solo con molti dei più importanti club e spiagge italiani, tra cui ovviamente c'è il Papeete Beach di Milano Marittima (RA). "Non credo sia un caso se da anni è la spiaggia più celebre e chiacchierata d'Italia", spiega Icio Franzoni. "Lo è anche perchè, oltre che sui servizi e sull'eccellenza di ogni proposta, punta anche su show eccellenti, d'impatto. Sono momenti che sanno creare meraviglia e sanno far sognare chi è al Papeete per una giornata di sole o una serata di svago".



