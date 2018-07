Emis Killa fa muovere l'estate in collaborazione con Level Up Milano

Emis Killa, classe 1989, è una delle poche vere star del rap italiano. Il suo nuovo album, "Supereroe", uscirà in autunno e può essere già preordinato sugli store digitali e nel frattempo chi ama la sua musica può seguire le sue performance in alcuni dei più importanti club italiani, in collaborazione con Level Up Milano. Dopo la data all'Aquarium di Cagliari il 21 luglio, il 28/7 è al Cantera di Trieste, mentre il 29/7 è al Sottosuono Music Festival di Tarquinia. Ad agosto il 4 è al Festival Spiagge D'oro a Messina, l'8 al Mistral di Vieste, il 9 al Pata Club di Budoni, mentre l'1 settembre è al Lodè di Nuoro.

Chi è Emis Killa

Si avvicina al rap all'età di 14 anni, attratto principalmente dalle rap battle, disciplina che coltiva da subito in strada, principalmente al muretto di Milano, e che nel 2007 lo porta sul palco del "Tecniche Perfette" (concorso culto per tutti gli appassionati di rap e freestyle battle), dove si aggiudica il titolo di campione italiano di freestyle. Successivamente decide di abbandonare le gare di freestyle per dedicarsi alla scrittura dei testi. Entra a far parte di Blocco Recordz, con cui pubblica nel 2009, il suo primo lavoro "Keta Music", un mixtape di inediti su basi edite e non, facendosi così' conoscere nell'ambiente dell'underground rap tra gli esponenti della scena italiana. Nel 2010 torna con un nuovo progetto "Champagne e spine", street album che consacra Emis Killa come la giovane promessa del rap made in Italy, collaborando con artisti come Jake la furia e Gue Pequeno dei Club Dogo, Marracash, Bassi Maestro ed altri ancora, su produzioni inedite di producer del calibro di Don Joe dei Club Dogo e Big Fish, realizzando così un piccolo classico del genere. È proprio grazie a questo disco che Emis Killa comincia a far parlare di se, ricevendo successivamente proposte da diverse case discografiche, ma è solo nel 2011, dopo l'uscita di "The flow cocker vol.1", che Emis Killa firma un contratto discografico con la Carosello Records. Pubblica con Carosello il remix di "I need a dollar" di Aloe Blacc e un EP dal titolo "il peggiore" (2011), il progetto che anticipa il suo primo disco ufficiale, "L'erba cattiva", uscito il 24 gennaio 2012. L'album, concepito quasi interamente con Big Fish alle produzioni, contiene importanti collaborazioni tra cui i featuring con Gue Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Tormento e altri. Il 2012 diventa l'anno di Emis Killa, consacrandolo come la grande rivelazione del rap italiano. Il disco "L'erba cattiva" fa il suo esordio in classifica al 5° posto, raggiunge il disco di platino e ha festeggiato 1 anno di permanenza consecutiva al vertice delle classifiche ufficiali di vendita. Il singolo "Parole di ghiaccio" ha raggiunto il disco di platino digitale, il relativo video ha oltre 26 milioni di visualizzazioni, il suo canale Youtube ha oltre 88 milioni di views, anche i numeri sui suoi social sono sorprendenti: conta oltre 1 milione di fan su Facebook, oltre 345 mila follower su Twitter, 188 mila follower su GooglePlus e quasi 200 mila seguaci su Instagram. "L'erba cattiva tour" di Emis Killa (Live Nation in collaborazione con 3esessanta) che ha preso il via a febbraio 2012 ed è terminato a metà settembre 2012, ha registrato ovunque il sold out. È da un'idea di Emis Killa che nasce "Se il mondo fosse", il brano (disco di platino digitale) che i più importanti rapper hanno realizzato per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna e che ha raccolto 33.772,28 euro, donati direttamente da Emis Killa all'ISS Galilei di Mirandola. Ha vinto il premio Best New Generation ai TRL Awards ed è stato protagonista sia dei TRL Awards che degli MTV Days con strepitose performance live. Ma non solo: ha vinto il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, la sua performance a X Factor è stata una delle più apprezzate dell'edizione 2012, ha condotto per oltre 1 mese la storica trasmissione dedicata all'hip hop "One two One two" su Radio deejay. A dicembre 2012 è uscita "L'erba cattiva – Gold Version", una nuova versione del disco che contiene anche 4 inediti tra cui "Il King", brano scelto da i Soliti Idioti per il loro ultimo film "I 2 soliti idioti", uscito a Natale 2012. Dopo un anno di trionfi e soddisfazioni si rimette al lavoro per scrivere i brani che faranno parte del nuovo disco. Nell'attesa del primo singolo ufficiale, pubblica a luglio "Vampiri", brano che Emis Killa decide di regalare alle migliaia di killers che lo supportano. "Mercurio" è il titolo del nuovo disco, uscito il 22 ottobre 2013, che ha esordito al 1° posto della classifica degli album più venduti ed ha conquistato il disco di platino. Emis Killa è tra i protagonisti di uno degli eventi hip hop più popolari al mondo, i BET HIP HOP AWARDS, che si tengono ogni anno negli Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è andata in onda il 15 ottobre sul canale BET negli Stati Uniti, Uk e Africa. Il giovane rapper è il primo artista italiano a essere invitato a questa manifestazione, giunta all'8^ edizione, dove si esibisce nella categoria Cyphers. Nei 7 Cyphers che si esibiscono quest'anno, tra i nomi più importanti della scena rap americana (tra cui Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Action Bronson, Nelly, Joell Ortiz), c'è anche Emis Killa che ha rappato su un beat del famoso DJ Premiere, uno dei produttori hip hop più famosi al mondo. Emis Killa ha di nuovo condotto nel mese di ottobre su Radio Deejay "One two one two". Il "Mercurio tour" ha preso il via il 28 febbraio 2014 (livenation.it), anticipato dalla data zero il 22 febbraio a Bellaria Igea Marina e fa tappa nelle principali città italiane. Dal 5 marzo Emis Killa è anche il nuovo conduttore di "Goal Deejay" in onda ogni mercoledi su Sky Sport 1. E il venerdì, nelle settimane di Coppe Europee, conduce anche "Goal Deejay Europa", dove si alternano in studio ospiti del panorama musicale e calcistico. Emis Killa firma la colonna sonora dei Mondiali di Sky Sport con il brano "Maracanã", realizzata per l'occasione. Il brano è uno dei 4 inediti contenuti in "Mercurio 5 stars edition", il repack del disco di successo del rapper in uscita il 10 giugno. Nella nuova versione del disco è presente anche "Il mondo dall'alto (di un palco)", il DVD dello strepitoso live all'Alcatraz di Milano dello scorso aprile, con immagini esclusive, backstage, intervista e i momenti più emozionanti del concerto milanese. Il "Mercurio Tour" prosegue in tutta Italia per tutta l'estate.

Level Up Milano

http://www.levelupmilano.it

L'Agenzia Level up Eventi nasce ad Ibiza a maggio 2012 sull'idea di Denys Maio's, colui che l'ha portata avanti e fatta crescere! E' una struttura giovane, dinamica, che si avvale della collaborazione di professionisti ed esperti nel settore della movida italiana ed internazionale. Level up Eventi non è concentrata solo sul management, ma è una struttura che crea eventi dalla A alla Z, dal Service, agli effetti speciali, all'animazione e naturalmente ai super Dj del booking Level Up e non solo! Eccellenza della Level Up sono le numerose collaborazioni con le piu' conosciute Radio italiane ed internazionali come Radio Deejay, M2O, Ibiza Global Radio ecc . Ogni artista o cliente che si affida a Level Up trova competenza, attenzione, intraprendenza e cura di ogni aspetto della sua vita artistica e professionale o dell'evento. Siamo presenti con decine di eventi mensili in tutti i migliori club italiani ed internazionali. In più, Level Up vanta anche di un ufficio stampa di ottima competenza che collabora con i migliori quotidiani, settimanali, magazine e radio, per far sì che tutti i suoi eventi siano sempre sold out e ricordati dal pubblico che ne ha fatto parte, perché la miglior pubblicità e' far divertire la gente. Naturalmente in eventi firmati Level Up Milano.