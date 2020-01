È stato l'Ayatollah Ali Khamenei che questo venerdì, da Teheran, ha guidato la preghiera di mezzogiorno dalla Grande moschea di Mosalla. L'ultima volta che lo aveva fatto era stato nel 2012 per il 33° anniversario della rivoluzione islamica.

Ecco che cosa ha detto Khamenei nel suo sermone.

Ha criticato l'amministrazione Usa, etichettandola come "malvagia", definendo il presidente Donald Trump un "pagliaccio".

Ha detto di non credere al sostegno di Washington a favore del popolo iraniano, affermando che gli Stati Uniti sono capaci di pugnalarlo alle spalle con il loro pugnale avvelenato.

Gli attacchi missilistici iraniani in Iraq sono stati uno "schiaffo in faccia" agli Stati Uniti, aggiungendo che la Forza Quds - che gli Stati Uniti hanno descritto come un'organizzazione terroristica - è in realtà una "organizzazione umanitaria".

Il funerale di Soleimani e la risposta militare iraniana sono stati un "punto di svolta nella storia".

Ha sferzato Gran Bretagna, Francia e Germania sull'accordo del 2015, dicendo di non aver avuto, sin dall'inizio, alcuna fiducia nel dialogo con l'Occidente in relazione allo sviluppo del nucleare e nei gentiluomini che siedono ai tavoli negoziali e "vestono guanti di seta sulle loro mani di ferro", perché sono al servizio degli Usa.



Khamenei ha detto poi che la Guardia Rivoluzionaria - l'unità d'élite responsabile del disastro - "ha mantenuto la sicurezza" del Paese, sostenendo che i nemici dell'Iran - Washington e i suoi alleati - hanno usato l'abbattimento dell'aereo per far dimenticare l'uccisione da parte loro del generale iraniano Qasem Soleimani, chiedendo anche unità al Paese.

L'aereo di cui parla è il Boeing 737-800 di una compagnia aerea ucraina che era da poco decollato dall'aeroporto di Teheran per Kiev l'8 gennaio scorso, precipitato dopo essere stato colpito da due missili lanciati per errore dalla Guardia rivoluzionaria. I 176 passeggeri a bordo - compresi i membri dell'equipaggio - provenienti da Iran, Canada, Svezia e Regno Unito, sono tutti deceduti.

"I nostri nemici erano felici per l'incidente aereo quanto noi eravamo tristi", ha detto Khamenei, aggiungendo che erano felici di aver trovato qualcosa per mettere in discussione la Guardia rivoluzionaria e l'esercito".



Da riportare, per ultimo, che in relazione alle due basi Usa colpite in Iraq dagli iraniani, Washington inizialmente aveva detto che nessun americano era rimasto ferito, ma si è poi però corretto in seguito aggiungendo che 11 soldati erano stati messi sotto osservazione per commozione cerebrale, dopo averne mostrato i sintomi solo alcuni giorni dopo gli attacchi missilistici. Otto di loro sono state trasportati al Landstuhl Regional Medical Center in Germania e tre a Camp Arifjan in Kuwait.