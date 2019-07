È morto a Roma Luciano De Crescenzo

Luglio sfortunato per la cultura e lo spettacolo in Italia. Dopo Camilleri, questo giovedì 18 luglio è venuto a mancare anche Luciano De Crescenzo.

Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo, nato a Napoli il 18 agosto 1928, è morto in un ospedale romano dove da alcuni giorni era stato ricoverato.

La ha confermato all'Ansa la casa editrice Mondadori presso la quale ha pubblicato tutti i suoi libri.

Di professione ingegnere, De Crescenzo era prima di tutto un bon viveur che tra le cose belle della vita amava mettere al primo posto le donne. E alle estati capresi degli anni '60, insieme alle sue conquiste, si deve l'amicizia con Arbore che per primo lo ha introdotto nel mondo dello spettacolo. Poi venne anche la scrittura con la sua prima opera, Così parlò Bellavista.

De Crescenzo ha pubblicato in totale cinquanta libri, vendendo 18 milioni di copie nel mondo, di cui 7 milioni in Italia. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi.