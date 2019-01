IL PADRE, "Rigorosamente asciutto" con Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere al Manzoni

"Il tempo che si consuma e che non torna più"

Un dialogo interiore così vero e tangibile, in continue contraddizioni, che in realtà non si riesce a controllare per lo scorrere del tempo che va via.

Una dichiarazione di fragilità, una disarmante richiesta d’aiuto contro le avventurose alternative che di sé ha costruito nella sua mente, mantenendosi puro e perfetto nella sua assoluta solitudine, migliore della sua monotona realtà piuttosto, forse!

Andrea è un uomo molto attivo, nonostante la sua età, ma mostra i primi segni di una malattia che potrebbe far pensare al morbo di Alzheimer. Anna, sua figlia, che è molto legata a lui, cerca solo il suo benessere e la sua sicurezza. Ma l’inesorabile avanzare della malattia la spinge a proporgli di stabilirsi nel grande appartamento che condivide con il marito.

Commosso e intenerito, commuove e intenerisce di più del personaggio rinchiuso in un lungo soliloquio discordante, forgiato però in un crescendo di emozioni e di intensità, vissuto nel percorso umano come di coloro che in campo: “Non sbagliano mai un rigore”.

Comunque un personaggio che trasmette ansia, incontrollabile e positiva forse, ma sempre ansia.

Una possibilità di credere che anche noi, in fondo avremmo potuto manifestare la stessa cosa, coinvolti dalla “Sindrome dell’Anch’Io”.





Goldenart Production

presenta

Alessandro Haber Lucrezia Lante della Rovere



IL PADRE

di Florian Zeller



e con Paolo Giovannucci

Daniela Scarlatti

Ilaria Genatiempo Riccardo Floris



traduzione, adattamento e regia

Piero Maccarinelli

Scene Gianluca Amodio Costumi Alessandro Lai

Musiche Antonio Di Pofi Disegno Luci Umile Vainieri

Dal 10 AL 27 GENNAIO 2019

Teatro Manzoni Milano

www.teatromanzoni.it

_©Angelo Antonio Messina

Foto: _©Tommaso Le Pera