Presentati questa mattina a Palazzo D’Amico quattro corsi di formazione teorica pratica promossi dall’Area marina “Capo Milazzo” in collaborazione col Comune e il Ministero della Transizione ecologica. L’iniziativa rientra nel progetto denominato “Milazzo in Blu” e prevede i corsi “Blu Educational”, “Educational Diving”, “Blu Fishing” e “Blu Reception”. Ciascuno di essi si propone di formare personale in settori cruciali per il territorio: quello delle immersioni, della pesca e dell’accoglienza turistica.

A rendere noti dettagli e modalità operative sono stati il presidente dell’AMP Capo Milazzo Giovanni Mangano e il direttore Domenico Lombardo nel corso di una conferenza stampa, alla quale è intervenuto anche il Sindaco Pippo Midili. È stato proprio il primo cittadino ad introdurre i lavori sottolineando l’importanza dell’Area marina per supportare i nuovi segmenti turistici, che guardano all’ambiente e alla vocazione naturale del territorio.

“C’è sinergia con l’Area marina, perché ci consente di avere un valore aggiunto nell’offerta del turismo ambientale, che deve identificare la nostra città, nonostante la presenza di un polo industriale. La natura è stata generosa con Milazzo e quindi abbiamo il dovere di impegnarci per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità occupazionali. È innegabile che la creazione dell’Area Marina Protetta rappresenti un importante punto di svolta per Milazzo, non solo per l’attenzione rivolta alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero; ma anche per le innumerevoli possibilità di lancio di un turismo eco-sostenibile. Ambiente e turismo possono e devono rappresentare un binomio inscindibile, dal quale partire per generare un’economia giovane e dinamica. Questi corsi sono importanti per formare professionalità”.

Dopo che il direttore Lombardo si è soffermato sugli aspetti tecnici e giuridici dell’Area Marina e sulla necessità di supportare con la parte burocratica le varie iniziative intraprese, è stato il presidente Mangano a parlare dei corsi:

“Grazie al sostegno del Ministero della Transizione Ecologica – ha detto – siamo riusciti a dare avvio ad un ciclo di corsi di formazione per la promozione di attività turistiche ambientalmente sostenibili nell’AMP. Abbiamo bisogno di formare operatori ed educatori ambientali e condividere buone prassi volte alla tutela ambientale e culturale del territorio. In questi anni abbiamo organizzato diverse attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, che sono fondamentali per diffondere i principi della sostenibilità. Gli altri tre corsi invece vogliono coinvolgere gli albergatori, attraverso la creazione di strutture ricettive certificate a garantire servizi per i disabili; i ristoratori per rivalutare le specialità locali, il pesce “povero” e proporlo come cibo caratteristico, che identifichi Milazzo e da ultimo i titolari dei diving e delle attività subacquee proprio per valorizzare le straordinarie bellezze dell’Area marina, che ormai è patrimonio di tutti. Bisogna imparare a conoscerla e rispettarla, per apprezzarne così le opportunità che è in grado di offrire al territorio”.