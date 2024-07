Joshua Zirkzee firma come giocatore del Manchester United con contratto fino al 2029!

Il contratto prevede un'opzione fino a giugno 2030, canone da 42,5 milioni di euro con termini di pagamento in tre anni.

"Dopo aver discusso con l'allenatore e con i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e ora non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United", dice Joshua Zirkzee. "Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto per vincere, è ora di realizzarlo al Manchester United".

Questo il commento di Dan Ashworth, direttore sportivo del Manchester United: "Assicurarsi un attaccante per rafforzare il nostro già forte gruppo di giocatori offensivi era un obiettivo chiave per questa estate. Siamo lieti di essere riusciti a ingaggiare un giocatore del calibro di Joshua così presto nella finestra di mercato.Joshua è un talento eccezionale pronto a lasciare il segno per il Manchester United. La sua abilità e il suo desiderio di diventare un giocatore di livello mondiale significano che sarà una grande aggiunta alla squadra che stiamo costruendo per l'entusiasmante stagione che ci aspetta e oltre.Avendo già raggiunto un risultato significativo nella sua carriera, forniremo a Joshua la piattaforma perfetta per raggiungere il livello successivo sotto la guida e il supporto di Erik ten Hag e dello staff tecnico. Non vediamo l'ora di vedere Joshua prosperare all'Old Trafford nei prossimi anni."





Crediti immagine: cs manuntd