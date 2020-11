Andrea Pimpini, uno dei principali artisti musicali d’Abruzzo, nei giorni scorsi si è fatto portavoce di una nuova iniziativa: annullare l’esame di maturità 2021

La notizia è stata condivisa su tutti i blog scolastici della nazione: Skuola.net, Studenti.it, La Tecnica della Scuola, ecc. Senza contare i tantissimi quotidiani che hanno riportato la lettera integrale

Il Governo sta considerando l’ipotesi di riaprire le scuole il 9 dicembre o comunque prima delle vacanze natalizie. Cosa ne pensi?

Riaprire le scuole il 9 dicembre sinceramente è una sciocchezza. Dopo 2 settimane, infatti, si dovrebbero richiudere per le vacanze natalizie… Tanto vale a questo punto riaprire a gennaio.

Inoltre non dimentichiamoci che le scuole sono state chiuse principalmente per il problema legato ai mezzi di trasporto. Si è fatto qualcosa in questi mesi a riguardo?

In una lettera aperta al Governo ha detto che sarebbe meglio annullare l’esame di maturità…«L’anno scorso il MIUR ha ridotto l’esame di stato: niente prove scritte e solo un maxi orale. Ora però dobbiamo considerare che i maturandi di quest’anno sono quegli studenti che hanno fatto non uno ma ben due anni a distanza.La Francia ha già annullato l’esame giustamente… Dovremmo seguire il loro esempio: prendere in considerazione i giudizi effettuati durante l’anno. Chi meglio conosce gli studenti se non i professori che li hanno seguiti per 5 anni? Annullare l’esame non significa favorire l’ignoranza, bensì evitare una “corsa contro il tempo”.Sarebbe un esame-farsa».

Cosa risponde a chi è contrario?«Mi ha colpito molto vedere gente contraria… per di più sono gli stessi che dicono “tornate a fare il militare” e roba così. C’è chi giustamente ha un’idea diversa. Non siamo in una dittatura, di conseguenza non posso dire contro a chi non la pensa come me. Vorrei però invitare queste persone a informarsi bene e a chiedere agli studenti che frequentano il quinto anno di liceo cosa pensano. E’ facile parlare quando si è estranei alla vicenda.Noto inoltre una grande sfiducia verso i professori. C’è chi non si fida del giudizio finale di quest’ultimi. Gli stessi professori in alcuni casi sono contrari ad annullare l’esame. Forse non si sono resi conto che in un certo senso la lettera è un complimento rivolto a loro: i voti che hanno messo durante il corso di 5 anni sono più che sufficienti».