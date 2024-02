Il brano che anticipa il Mixtape di prossima uscita sugli stores digitali e nelle radio

“Hate” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Daut, sui principali stores digitali e dal 27 gennaio nelle radio italiane in promozione nazionale. Originalità pura ad evidenziare la versatilità dell’artista che passa dal pop al rap con una facilità disarmante. Barre taglienti e dirette sopra un beat ipnotico che dona al tutto un forte impatto emotivo. “Hate” è il singolo che lancia un progetto ambizioso di grande attesa da pubblico e critica che presto vedrà la luce nella discografia italiana.

“Hate n’ Love”, sarà il secondo progetto ufficiale di Daut. Un Mixtape concettuale di dieci tracce che affronta come argomento il ciclo dell'amore e dell'odio. I due termini sono semplici ma creano un viaggio che trasporta all'ascolto, soprattutto nelle tracce centrali, che sono un misto di entrambi.

“Hate, la prima traccia, rappresenta l'odio puro, i pensieri negativi e la poca fiducia ma anche una continua lotta al sistema.” Daut



L’artista si racconta



Sono Andrea Panait, in arte Daut, un artista della scena pop e rap torinese di 23 anni. Sono nato è cresciuto in provincia in un ambiente difficile, soprattutto dentro le quattro mura. La musica, che per me era una scappatoia dalla realtà, ora rappresenta la strada da percorrere per far capire ciò che resta tra le righe. Scrivo testi dall'età di 16 anni e nel tempo ho sviluppato la capacità di adattarmi a più generi. “Bolla”, il primo singolo e “MAUI EP”, il primo progetto ufficiale da indipendente uscito nel 2023 con il supporto del mio team, dimostrano la mia versatilità, passando da un rap tecnico a un cantato pop. Ho avuto la possibilità di collaborare con artisti di rilievo italiani come Rico Mendossa in “Outfit nero” e “Pensaci” è stato il mio ultimo brano pubblicato. In vista del nuovo progetto, sto ampliando le mie doti canore e iniziando un percorso nella produzione musicale.

Instagram: https://www.instagram.com/_d_a_u_t

TikTok: https://www.tiktok.com/@_d_a_u_t?_t=8h1rvujaJMG&_r=1

Spotify:https://open.spotify.com/artist/73iYtZsVEAEnLmXhbsDXpg?si=_v7BCctUQROKuJAQtgPQzw