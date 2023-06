Si è riunita stamane in presenza nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni ed in remoto la Conferenza Metropolitana per discutere e deliberare sui seguenti argomenti iscritti all’O.d.G.:

1) Ratifica al Decreto Sindacale n. 107 del 03/05/2023 avente per oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di previsione 2022-2024 – Esercizio Provvisorio 2023 – applicazione quota di avanzo vincolato presunto ai sensi dell’art. 163, c. 7 e art. 187, commi 3 e 3 quinquies del TUEL. – Istituzione e finanziamento codice di entrata e di spesa;

2) “Approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025” sul bilancio di previsione 2023/2025 della Città Metropolitana di Messina.

L’assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, alla presenza della Segretaria Generale dell’Ente avv. Rossana Carrubba, della dott.ssa Maria Grazia Nulli, Dirigente reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” e del Presidente del Collegio dei Revisori dott. Giuseppe Galati, ha approfondito gli aspetti salienti del documento contabile, in particolare, sono stati esaminati gli investimenti pubblici previsti che, anche in virtù dei finanziamenti legati al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), raggiungono la ragguardevole cifra di 308 milioni di euro, un dato in forte incremento rispetto a quello del 2022, che si era attestato sui 267 milioni, e ai 54 milioni del 2021. Gli interventi previsti riguardano principalmente l’edilizia scolastica, la viabilità e le infrastrutture stradali, la tutela del territorio e dell’ambiente.

Dopo un ampio dibattito in cui i Sindaci hanno sottolineato l’esigenza di una maggiore attenzione nei confronti delle problematiche del territorio e di una concertazione con i rappresentanti dei territori per definire le priorità degli interventi a fronte delle poche risorse disponibili, si è proceduto alla approvazione della ratifica del Decreto Sindacale sulla “Variazione urgente al Bilancio 2022/2024” e quindi alla approvazione del Bilancio della Città Metropolitana con 46 voti favorevoli, 5 astenuti ed un voto contrario.

“Sono particolarmente soddisfatto per l’approvazione da parte della Conferenza metropolitana del bilancio di previsione 2023/2025” – ha affermato il Sindaco Federico Basile – “si tratta di uno strumento che consentirà l’utilizzo delle somme disponibili e l’avvio degli investimenti finanziati da trasferimenti o da risorse disponibili che consentono di evitare l’assunzione di nuovi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti”.

Nel prossimo mese di luglio il Sindaco metropolitano avvierà un ciclo di incontri con i Sindaci del territorio per avviare quella concertazione da più parti richiesta e definire insieme gli interventi da attuare. Ancora una volta ha prevalso lo spirito di coesione e collaborazione tra i Sindaci finalizzato, al di là delle appartenenze, allo sviluppo dei territori della nostra provincia.