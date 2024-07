Gianni Lettieri, Presidente di Atitech, ha annunciato l’avvio di un Master realizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza che ha lo scopo di formare personale altamente qualificato nel settore dell’aeronautica.



Gianni Lettieri: Atitech collabora con l’Università Sapienza per il nuovo Master

In collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, Atitech, guidata dal Presidente Gianni Lettieri, ha lanciato il Master di II livello ‘Aviation Industry Management and Operations’, che include un programma di formazione che combina lezioni teoriche con esperienze pratiche sul campo, fornendo agli studenti l’opportunità di lavorare direttamente sugli aeromobili in manutenzione negli hangar di Fiumicino. Il Master, avviato a febbraio, ha coinvolto 18 partecipanti, tra cui tre donne, diversi studenti universitari under 30 e alcuni dipendenti Enac. Obiettivo del Master fornire formazione su diversi argomenti, dalla gestione della manutenzione dei motori aeronautici alle tecniche ispettive dei controlli non distruttivi (NDT) e alla manutenzione dei carrelli di atterraggio, delle ruote e dei freni.



Gianni Lettieri: “L’industria deve fare formazione continua”

Gianni Lettieri ha espresso soddisfazione per la partnership, evidenziando la natura innovativa di un Master con una così forte componente pratica: “Trasferire competenze e passione resta il nostro primo obiettivo. Il valore aggiunto che si acquisisce in hangar sulla formazione, visionando direttamente gli aerei e chi lavora alle parti meccaniche ed elettroniche, è inestimabile”. Gianni Lettieri ha poi aggiunto che le collaborazioni con le Università rappresentano un aspetto importante dell’impegno di Atitech per la ricerca e la formazione: “La collaborazione con l’Università La Sapienza si aggiunge a quelle già avviate da Atitech con le università napoletane Federico II e Parthenope. L’industria, tutta, per sopravvivere e competere deve necessariamente fare formazione continua. È un obbligo a cui non può sfuggire chi vuole fare impresa”.