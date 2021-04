Che sta facendo di bello la dj producer toscana Ross Roys, tra una produzione e l'altra ed i suoi video show musicale su YouTube - bit.ly/AtTheWindow-by-RR - che va in scena alle 18, due sabati al mese? Sto continuando a produrre tracce che presto usciranno, melodic techno e techno", racconta. "E sto producendo dj set, sia per le radio sia per la televisione. Ad esempio, il 16 aprile con la mia musica sono su Radio Londra.

E che stai facendo a livello personale? Questo periodo di spostamenti limitati mi ha spinto ad accelerare quello che era solo un sogno nel cassetto: trasferirmi gran parte dell'anno ad Ibiza. Ho bisogno di vivere in un ambiente stimolante dal punto di vista artistico e creativo. Musica a parte, mi diverto a fare cose adolescenziali per me salvavita. Per esempio sto partecipando ad un Challenge che consiste nel creare animaletti tagliando la frutta. Macedonia per tutti in questi giorni! Seguo anche corsi di GAG e TABATA on line, perché come dicevano i romani, mens sana in corpore sano.

Come mai, secondo te, all'estero si parla di riapertura e si cominciano a concretizzare protocolli e modalità precise, mentre da noi proprio non se parla?Il disinteresse dell'Italia, di troppa parte dell'Italia, verso la ripartenza di tutto ciò che sia intrattenimento derivi dal fatto che si tratta di un paese di vecchi, e non solo anagraficamente parlando...

Come immagini la ripartenza a livello di party e di divertimento? Cavalcando l'onda del virtuale, con "@ the Window", il format che va in scena due volte al mese sul Ross Roys YouTube Channel, siamo giunti alla dodicesima puntata. Se guardo alla grande quantità e qualità di djs ed artisti che sono passati attraverso la finestra virtuale di "@ the WindoW", penso che è proprio con loro che mi immagino il momento. La festa in cui ricominceremo a divertirci insieme dovrebbe essere così! Virtuale è pure la mia collaborazione con un giovanissimo cantante trap: lavorare gomito a gomito, soprattutto su un terreno per me nuovo, sarebbe un'altra cosa davvero particolare.

Che musica stai ascoltando? E cosa ascolteremo nell'estate 2021? Un'artista che adoro è Madame con la sua "Voce". La musica dell'estate 2021 sarà estremamente leggera, secondo me, di questo abbiamo tutti bisogno. Basta vedere il successo che sta avendo il brano di Colapesce e Dimartino "Musica Leggerissima" appunto.