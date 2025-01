La fine dei paparazzi e l'impatto dei social media sul gossip ha cambiato radicalmente il mondo delle celebrità e della fotografia. Oggi, la fine paparazzi social media gossip è diventata un tema centrale per chi segue il mondo dello spettacolo. Nel mondo del gossip, il nome di Paolone è sinonimo di scoop e scandali, ma oggi le cose sono cambiate. La fine paparazzi social media gossip ha rivoluzionato il settore, trasformando il modo in cui le celebrità vengono seguite e raccontate. In questa intervista esclusiva, Paolone ci racconta come il mestiere del paparazzo sia praticamente scomparso e quali siano le nuove sfide imposte dai social media. La fine paparazzi social media gossip segna la transizione da un'epoca di foto rubate a un mondo in cui tutto è più accessibile e immediato.

Un tempo, i paparazzi erano figure temute e rispettate, capaci di scattare foto che valevano una fortuna e di creare veri e propri scandali che scuotevano il mondo dello spettacolo. Oggi, però, con l'avvento dei social media e il cambiamento del panorama mediatico, la fine paparazzi social media gossip è diventata inevitabile. Ma cosa è realmente accaduto? Paolone, uno dei più celebri paparazzi italiani, ci racconta la sua esperienza, le difficoltà di un mestiere ormai in declino e le sfide che i fotografi devono affrontare nell'era digitale.

Paolone, è vero che l’epoca d’oro dei paparazzi è ormai finita? Cosa è cambiato rispetto ai tempi in cui una foto valeva una fortuna?

"È cambiato tutto! Non ci sono più personaggi e artisti. Le ultime foto pagate 20.000 euro sono state quelle tra Antonella Clerici e il suo attuale compagno, poi nulla più! Oggi è tutto routine, non ci sono più personaggi di rilievo. Che fotografiamo? Il Grande Fratello? Ahahahaha."

Negli anni d'oro si parlava di cachet stellari per una foto esclusiva. Oggi quanto guadagna un paparazzo per uno scoop? Si può ancora vivere di questo mestiere?

"C'erano servizi pagati benissimo, anche sopra i 50.000 euro. Oggi, però, la parola 'scoop' non esiste più! Con chi lo fai? Con i personaggi del Grande Fratello? Fotografarli per un mese intero porta forse 500 euro."

Ci racconti com'era la sensazione di “beccare” un vip in situazioni scottanti e portare a casa un guadagno che oggi sembra irraggiungibile?

"Appostamenti, pedinamenti, inseguimenti e poi lo scatto prezioso! Ho fotografato anche tradimenti, come quello di Daniele Bossari pochi giorni dopo il matrimonio. Le foto furono pagate profumatamente dalla rivista Chi! Oggi, invece, siamo diventati scattini da piazza."

Quanto ha influito l’avvento dei social media sulla crisi del paparazzo tradizionale? Ti senti ormai surclassato dagli influencer?

"I social media hanno cambiato tutto. Il gossip meno importante viene riportato direttamente dai vip. Però, le immagini che i vip non vogliono far vedere sono ancora il vero gossip. Se un paparazzo è bravo, può ancora fare la differenza."

Barbara D’Urso ti ha spesso ospitato nei suoi salotti TV per scoop clamorosi. Qual è stato il gossip più scottante che hai svelato in diretta?

"Barbara è una persona eccezionale! Sono stato ospite per le foto su Can Yaman a Napoli, quando inscenò la relazione con la Leotta. Ma le domande le farei a lei, non dirà mai la verità su Can!"

Sei stato il primo a dire che la storia tra Can Yaman e Diletta Leotta era solo gossip. Hai mai ricevuto pressioni per non rivelare certi retroscena?

"Sì, perché era tutto costruito! Ho scattato foto a Can e Diletta in situazioni talmente palesi che mi sentivo umiliato. Non c'era nessuna fatica nel catturare quegli scatti, era tutto organizzato."

Hai mai temuto ripercussioni da parte dei vip che hai smascherato?

"Sì, temere ripercussioni era all'ordine del giorno! Sono stato speronato da un SUV mentre seguivo un vip con l’amante. Non posso fare nomi, ci furono indagini e denunce."

C’è un vip che ha pagato cifre folli per evitare che una tua foto venisse pubblicata?

"Sì, molti vip hanno offerto cifre che compensavano un anno di lavoro, ma accettare sarebbe stato un reato! Non posso dire altro, ma c'è chi era disposto a tutto per nascondere la verità."

Quanto conta il “gioco sporco” nel mondo del gossip?

"Il gioco sporco è sempre esistito. Quando c'è uno scoop importante, il paparazzo non guarda in faccia a nessuno e porta a termine il suo servizio a qualsiasi costo."

Qual è stata la foto che ti ha reso più orgoglioso nella tua carriera?

"Quella di Daniele Bossari e la sua amica in macchina, pochi giorni dopo il matrimonio. Fu un vero colpo!"

Hai mai protetto un vip invece di immortalarlo?

"Sì, ho fatto da scorta a diversi personaggi famosi per proteggerli dai miei colleghi. Se leggono questa intervista, si riconosceranno."

C'è un episodio curioso che ricordi legato alla protezione di un vip?

"Sì! Ho trasportato un vip in un furgone frigo da Torino a Milano per coprire uno scandalo!"

Cosa pensi del futuro dei paparazzi?

"Ormai il vero paparazzo è scomparso. Restano solo scattini da piazza che cercano di sopravvivere."

Hai mai avuto rimorsi per aver invaso la privacy di un vip?

"Mai! I personaggi pubblici non hanno privacy, è il prezzo della notorietà."

Quale consiglio daresti ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera?

"Lasciate perdere! Meglio un lavoro stabile in un magazzino Amazon o come driver per Glovo."

Qual è stato il servizio che non hai potuto vendere?

"Uno scoop che avrebbe cambiato tutto! Ma era troppo potente. Nemmeno Fabrizio Corona ha potuto pubblicarlo."

Oggi, Paolone guarda al futuro con una nuova prospettiva, consapevole che il mestiere del paparazzo, così come lo conoscevamo, non esiste più. Tuttavia, il mondo del gossip è in continua evoluzione, e forse, con la giusta creatività e determinazione, ci sarà ancora spazio per chi sa cogliere l'attimo giusto.

"Non smettere mai di credere nelle tue passioni, reinventati ogni giorno e trova sempre un nuovo modo di raccontare la realtà. Il gossip cambia, ma la curiosità e la voglia di scoprire non moriranno mai." Paolone!

