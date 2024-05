Rapporto dell’OMS sulla valutazione dell’impatto sanitario delle attività dell’impianto siderurgico di Taranto.

Il rapporto evidenzia come da diversi decenni l’impianto sia noto per il suo impatto ambientale negativo, con emissioni notevoli di vari inquinanti che interessano vaste aree, anche densamente popolate, come la stessa città di Taranto. Taranto e i comuni circostanti sono inclusi in una lista dei “siti di interesse” per la contaminazione ambientale individuati dal Governo italiano.

Gli impatti sulla salute umana sono stati ampiamente studiati nel corso degli anni. Percentuali eccessive di insorgenza di numerose malattie e di mortalità sono state ripetutamente documentate, denotando un preoccupante profilo sanitario per la popolazione locale.

Gli impatti dell’impianto siderurgico sulla salute sono stati quantificati in modo più affidabile per quanto concerne le emissioni in atmosfera, attentamente monitorate per molti anni.

Nell’ambito del progetto dell’OMS descritto in questo rapporto sono state aggiornate le stime disponibili e sono state valutate modalità alternative di produzione ed emissione industriale, inoltre l’analisi dell’impatto sulla salute è stata corredata di una valutazione economica. I risultati confermano le stime precedenti.

Gli impatti prevedibili di mortalità e morbilità stimati nonché i costi associati sono in funzione dei cambiamenti previsti nelle concentrazioni di inquinanti nei diversi scenari. Altri fattori importanti, come la contaminazione del suolo, dell’acqua, dei rifiuti e degli alimenti, non possono attualmente essere quantificati in modo affidabile.

Anche la qualità della vita, l’ambiente urbano e gli spazi verdi sono influenzati dalle politiche industriali dell’impianto siderurgico e l’impatto nei confronti di questi aspetti dovrebbe essere valutato a fondo nel quadro dell’agenda per lo sviluppo sostenibile.





