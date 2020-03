“Una denominazione ad effetto, da cui ci si sarebbe aspettati una manovra “choc” per l’emergenza sanitaria e l’economia del Paese” dichiara Marco Melega, imprenditore bresciano impegnato in questi giorni in una campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi aziendali con il progetto barterforgood.com.

Sulla linea di quanto ha affermato il Presidente del Piemonte Alberto Cirio, seppur il decreto "Cura Italia" risponde a molte delle esigenze relative all’emergenza sanitaria da Covid-19, troppo poco è stato previsto a sostegno dei lavoratori autonomi.

“Seicento euro come indennizzo per i mancati incassi di lavoratori autonomi e partite Iva per il mese di marzo: un’aspirina per curare la polmonite da Coronavirus che ha colpito l’economia già moribonda del nostro Paese”, incalza Melega, “una manovra che pare non considerare il reale peso delle PMI ed il loro valore per l’Italia. In primo luogo, le PMI in Italia hanno un’importanza cruciale per un tema puramente numerico, dato che rappresentano il 92% delle aziende attive sul nostro territorio. Uno studio condotto da Prometeia stima infatti che nel 2017 queste aziende abbiano raccolto un fatturato complessivo di 2000 miliardi di euro.

In secondo luogo, va ricordato che l’82% dei lavoratori nella Penisola trova occupazione proprio presso queste società: una percentuale che supera, e di molto, le medie in Europa.”

Sostanzialmente questo è il quadro delle PMI italiane: quelle attive sono circa 5,3 milioni, danno un impiego a circa 15 milioni di lavoratori, e producono un fatturato totale superiore ai 2 mila miliardi di euro.

Numeri importanti che da soli bastano per far comprendere tutto il peso della piccola e media impresa nel tessuto socio economico della nostra nazione.

Come condiviso anche dal Presidente di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella in assenza di un cambio di passo da parte del governo, il provvedimento “Cura Italia” sancirà la morte delle imprese più deboli lasciandone altre molto ammaccate.

E' chiaro che in questo momento al centro di tutto deve esserci il sostegno all’emergenza sanitaria nazionale per fronteggiare la pandemia di Covid-19, ma occorre nel contempo mettere in atto tutte le azioni necessarie affinchè il sistema produttivo sia pronto per la ripresa.

I 600 euro per i possessori di partita iva non bastano, i rinvii delle scadenze fiscali restano ancora di respiro corto, i protesti fioccano e la cassa integrazione in deroga poteva essere gestita in forma generale su tutto il territorio nazionale anziché demandarne la questione alle Regioni rischiando di creare disparità di trattamento e di risorse.

E poi vi sono ancora tante municipalità da sensibilizzare affinché possano dare luogo ad iniziative a sostegno del piccolo commercio al dettaglio, scontando ad esempio tasse sui rifiuti e suolo pubblico per i periodi di sospensione forzata delle attività.

“La speranza è l’ultima a morire”, si dice. Ci conforta sapere che altri provvedimenti saranno presto messi in cantiere per arginare i danni provocati dalla deflagrazione da Coronavirus e per consentire una pronta ripresa dell’economia. Speriamo quindi. Nel frattempo resistiamo. Consapevoli del fatto che l’ossigeno sta finendo, in tutti i sensi.