Il criminologo Vincenzo Musacchio, intervenendo all'incontro con gli studenti del Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano sul tema "Mafia e mafiosità", ha messo in guardia dal pericolo che l’apparato burocratico statale e regionale diventi la causa scatenante nella gestione dei fondi europei a vantaggio della criminalità organizzata e dell’area grigia che le offre supporto.

Musacchio ha fatto espresso riferimento ai beni confiscati alle mafie e in particolare alle imprese confiscate. Queste ultime passate al controllo e alla gestione dello Stato, nel momento in cui perdono il sostegno mafioso, non riescono a mantenere gli standard precedenti ed avere lo sviluppo necessario ad evitare una crisi finanziaria. L'impresa confiscata non può e non deve perdere competitività sul mercato soltanto perché perde il sostegno economico delle mafie, anzi dovrebbe l’esatto contrario. Perso il sostegno mafioso l’impresa dovrebbe crescere dimostrando che lo Stato è più conveniente delle mafie.

E' successo ad alcune aziende, come alcune imprese di calcestruzzo in Sicilia e Calabria, dove addirittura era impedito l'acquisto del prodotto ai precedenti clienti proprio dai mafiosi ex proprietari. In questi casi specifici serve la presenza dello Stato e delle forze dell’ordine con la più ampia tutela possibile. Bisognerebbe dimostrare che quando lo Stato gestisce un impresa tolta alle mafie quest’ultima cresce e non va in crisi. Sarebbe una grande risposta, anche in termini di consenso sociale, verso le mafie sovrane in quel territorio.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche il soggiorno obbligato in Molise di Vito Ciancimino e le prime infiltrazioni mafiose nei subappalti di opere pubbliche a suo tempo evidenziate dalla Commissione Parlamentare Antimafia dell’epoca presieduta da Gerardo Chiaromonte.

“Ragazzi io ho molta fiducia in voi, insieme ce la possiamo fare a vincere la battaglia contro le mafie - ha concluso Musacchio rivolgendosi agli studenti - ce la dobbiamo fare anche per rispetto della memoria e dell’impegno delle tante vittime di mafia”. “Investite su di voi e studiate, il futuro è nelle vostre mani”.

Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra