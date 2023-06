Giovedì, il Parlamento ha sostenuto un progetto di legge che mira ad aumentare la produzione europea di munizioni e missili.La legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP) mira a potenziare la capacità di produzione di munizioni e missili e permettere la loro consegna tempestiva all'Ucraina, oltre ad aiutare i Paesi UE a rifornire i propri arsenali. Grazie all’introduzione di misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro, l'ASAP mira a potenziare la capacità produttiva dell'UE per far fronte all'attuale carenza di munizioni, missili e loro componenti.La posizione negoziale del Parlamento Europeo su questa proposta di legge è stata approvata con 446 voti a favore, 67 contro, 112 astenuti.Secondo la proposta, la Commissione europea identificherà e monitorerà costantemente la disponibilità di tali prodotti per la difesa, i loro componenti e le materie prime necessarie. La proposta stabilisce meccanismi, principi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura di tali prodotti per la difesa ai loro acquirenti all'interno dell'Unione europea.L'efficacia del regolamento sarà valutata entro la metà del 2024, tenendo conto dell'evoluzione del contesto della sicurezza. Sulla base dei risultati, si deciderà sull'estensione eventuale di tali misure e sull'assegnazione di un bilancio supplementare.La Commissione europea ha presentato la legislazione ASAP il 3 maggio 2023 e i deputati hanno concordato lo stesso mese di avviare una procedura d'urgenza del Parlamento per accelerarne l’approvazione.Prossime tappeI deputati inizieranno ora i negoziati con il Consiglio, con l'obiettivo di raggiungere un accordo, con l’obiettivo di adottare il testo finale durante la sessione Plenaria di luglio.Parallelamente, i deputati stanno lavorando al rafforzamento dell'industria della difesa europea attraverso la legge comune sugli appalti (EDIRPA) per sostenere la collaborazione tra Paesi UE nella fase di appalto per colmare le carenze più urgenti e critiche.

Questo è quanto ha riassunto un portavoce del PE in relazione ad una delle decisioni prese quest'oggi dai parlamentari europei. Il provvedimento ha lasciato però perplessi alcuni gruppi in relazione alla possibilità che viene data agli Stati membri di ridestinare a queste misure anche una parte dei finanziamenti dell'Ue, prelevandoli dai Fondi di coesione o dal Pnrr.

Nel voto finale, gli eurodeputati del Pd si sono spaccati a metà: otto a favore (Benifei, Bresso, Covassi, De Castro, Gualmini, Picierno, Rondinelli e Tinagli), sei astenuti (Bartolo, Laureti, Moretti, Roberti, Toja, Variati) e un contrario (Smeriglio). I verdi si sono in grande maggioranza astenuti (salvo sei contrari, tra cui gli italiani D’Amato e Pedicini, e otto favorevoli), mentre la Sinistra si è spaccata in due, 14 astenuti e 16 contrari. Gli eurodeputati dei M5s presenti (Beghin, Danzì, Ferrara, Furore e Pignedoli) hanno votato contro. La stragrande maggioranza del gruppo S&D ha votato a favore, ma ci sono anche 11 contrari e 21 astenuti (per lo più gli italiani). Anche i liberali di Renew si sono espressi in massima parte a favore del regolamento.

Sul fronte opposto il Ppe e i conservatori dell’Ecr a cui appartiene FdI hanno votato quasi tutti a favore, mentre, i sovranisti dell’estrema destra di Identità e Democrazia si sono spaccati in tre: 20 favorevoli (tutti gli eurodeputati della Lega), 17 contrari e 18 astenuti.

Parallelamente, si sta lavorando al rafforzamento dell’industria della difesa europea attraverso il nuovo regolamento sugli acquisti comuni (Edirpa – "European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act"), per sostenere la collaborazione tra gli Stati membri nella fase degli appalti, al fine di colmare le carenze più urgenti e nei comparti più critici.

Ieri, la segretaria del Pd, Elly Schlein durante ujna diretta social aveva dichiarato:

"Vengano in parlamento a riferire cosa vogliono fare sul Pnrr. ... Il governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e rischiando di farci perdere un'occasione storica. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un'altra direzione. Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile, il Pd ha presentato emendamenti al Parlamento europeo su questo tema. ... [Sulla guerra in Ucraina il Pd] ha due punti fermi: non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea ... [ma] non è accettabile usare le risorse del Pnrr per produrre munizioni ed armamenti".

Intanto al Parlamento europeo il suo partito si è diviso... in tre, contribuendo all'approvazione della legge.