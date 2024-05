Giovedì 16 maggio, Laura Pausini ha festeggiato un compleanno davvero speciale e, per l’occasione, ha voluto organizzare una serata memorabile ai Magazzini Generali di Milano, il Birthday Paurty, dove ha riunito i membri del suo fanclub, i suoi familiari, vip, a cui è legata e amici più stretti.

Laura ha voluto festeggiare questo importante traguardo, della sua vita, con tutte le persone che sono state fondamentali e parte integrante della sua storia, della sua carriera e del suo successo.

Durante il Birthday Paurty, Laura si è esibita sulle note dei brani più “intimi” della sua carriera, quelli che, solo chi c’è, dal giorno zero, padroneggia, tra i quali “La Geografia Del Mio Cammino”, “Benedetta Passione”, “Casomai”, “Il Tuo Nome In Maiuscolo”, “En La Puerta De Al Lado”, “Seamisai”, “Bellissimo Così”, “Una Storia Che Vale” e “Zero”, tratto dall’ultimo album "Anime Parallele".

Non sono mancati sorprese e momenti di improvvisazione.

Durante i concerti, Laura ha chiamato, sul palco, tre guest d’eccezione: la sorella Silvia, con cui si è esibita sulle note di “Nel Primo Sguardo”, brano tratto dall’album “Inedito”, Fabrizio, suo padre, con cui ha cantato “Without You” e “Io Amo”, di Fausto Leali e ultima, ma non per importanza, la figlia Paola, con cui ha duettato sul brano “Dimora Naturale”.

Ma non è tutto. Sul palco, hanno fatto irruzione la Gialappa’s Band e Brenda Lodigiani, nei panni di “Annalaisa”, con cui Laura ha improvvisato un duetto e Simon & The Stars, che hanno sorpreso Laura, con sketch ironici e coinvolgenti.

Tanti gli amici noti che hanno voluto essere al fianco di Laura ed abbracciarla il giorno del suo compleanno, tra cui Lazza, Giuliano Sangiorgi, Annalisa, Noemi, Syria e Francesco Gabbani.

Una scelta sentita e generosa quella di Laura Pausini che, in un giorno così iconico, per la sua vita e carriera, dedica, al suo pubblico, una festa e doppio live irripetibile. Del resto, è Laura stessa ad aver dichiarato che la relazione d'amore più lunga che ha avuto è proprio con i suoi fan e, che più passa il tempo, più sente una responsabilità maggiore nei loro confronti. “Il modo migliore, per festeggiare, per me, è stare con voi, divertendomi e cantando”.

Ad attendere il pubblico che, da sempre, la accompagna, un appuntamento importante annunciato, da Laura, proprio il giorno di San Valentino. Il decimo tour mondiale, che ha portato l’Artista Italiana più premiata, del mondo, nelle più importanti location d’Italia, Europa, Sud America e Stati Uniti, torna a novembre e dicembre, per una nuova europea che partirà il 4 novembre dall’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra e si concluderà con tre date in Sicilia e un finale d’eccezione nella serata di Capodanno, ultimo sipario che calerà sul World Tour 2023/2024.

Info biglietti Laura Pausini World Tour Winter 2024: www.friendsandpartners.it