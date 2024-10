Carmagnola si prepara a festeggiare la decima edizione della tradizionale festa popolare di origine celtica, un evento molto atteso da bambini e famiglie. Quest’anno, la manifestazione promette un pomeriggio ricco di attività coinvolgenti, tra cui laboratori e animazioni, merende, cene mostruose e spettacoli.

A partire dalle ore 21:30, il centro storico di Carmagnola sarà teatro di un viaggio misterioso e affascinante, diretto da Elena Piazza. La performance vedrà la partecipazione del corpo di ballo di Essenza Danza, degli attori del Gruppo Teatro Carmagnola e de La Compagnia del Buon Teatraccio, oltre agli artisti circensi e di fuoco Stefano Ricca e Mirko.

Il tema di quest’anno, “Il Ragno”, non solo mira a creare un’occasione di svago e divertimento, ma anche a dissipare le paure comuni legate ai ragni, rivalutandoli come protagonisti fondamentali per l’ecosistema e la natura che ci circonda

31 ottobre 2024 a Carmagnola (TO)

Dalle ore 15:30 inizio delle varie attività con laboratori e animazioni

Alle ore 21:30 partenza da Largo Vittorio veneto del “Viaggio Misterioso Halloween Night” per le vie del centro storico

Laboratori, animazioni e spettacoli a ingresso libero