Giovedì, tutto sommato, abbastanza positivo per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee di calcio del giovedì



In Conference League, la Fiorentina si è rimessa in corsa per passare alla fase degli scontri diretti battendo per 5-1 i modesti scozzesi degli Hearts che, però, dopo appena 30 secondi dal fischio d'avvio hanno colpito il palo con Stephen Humphrys . Alla fine del primo tempo i viola erano comunque già sul 4-0 grazie ai gol di Luka Jovic, Cristiano Biraghi, Nicolas Gonzalez e Antonin Barak. Humphrys, evidentemente specializzatosi nei gol ad avvio di tempo, segna subito nella ripresa, ma il rigore di Gonzalez, su un fallo subito da Saponara, segna la parola fine a qualsiasi velleità degli scozzesi.

Il Basaksehir è in testa al gruppo A con 10 punti, davanti alla Fiorentina con 7.



In Europa League, pareggiano Roma e Lazio. I giallorossi hanno affrontato il Betis a Siviglia conquistando un buon punto per garantirsi un posto fra le prime due nel Gruppo C, considerando i due prossimi impegni con le dirette concorrenti Ludogorets e HJK, anche se quest'ultima è quasi fuori dai giochi, avendo un solo punto in classifica.

A passare in vantaggio è la formazione spagnola al 34', con un tiro dal limite di Sergio Canales che supera Rui Patricio solo per una sfortunata deviazione di Roger Ibanez. Andrea Belotti pareggia a fine dei primi 45 minuti con un gol di testa, annullato però per fuorigioco. Nessun problema, perché il "gallo" si rifà nel secondo tempo con una rete dalla corta distanza che stavolta è giudicata buona.



All'Olimpico, la Lazio passa in vantaggio nel primo tempo sullo Sturm grazie ad un rigore di Immobile. L'espulsione di Lazzari per doppia ammonizione dà però speranze agli austriaci che pareggiano nella ripresa con Boving. Quando lo Sturm sembra poter far sua la partita, Pedro realizza il 2-1 per la Lazio. Nel finale di gara, è ancora una volta Boving a riportare la sua squadra in parità.

Tutto da decidere nel Gruppo F, con Feyenord e Midtjylland che hanno gli stessi punti, 5, di Lazio e Sturm.





Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1580633885586915328