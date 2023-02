In trasferta al Mapei Stadium il Napoli ha vinto l'incontro di venerdì sera per l'anticipo della 23.a giornata di Serie A con due reti messe a segno nei primi 45 minuti dai "soliti" Kvaratskhelia e Osimhen: Sassuolo Napoli è pertanto finita con il risultato di 0 - 2.

È di Kvaratskhelia la prima marcatura con tiro piazzato al termine di uno slalom ubriacante, effettuato stavolta non dalla sinistra ma al centro del campo. Il Sassuolo non fa da spettatore, e Laurientè subito dopo lo svantaggio della sua squadra colpisce un palo, mentre il Var gli annulla una rete poco prima dell'intervallo.

Il guaio è che lo stato di forma del Napoli è tale che l momento l'undici di Spalletti è inarrestabile... perché ai suoi giocatori riesce tutto, come dimostra la seconda rete siglata da Osimhen quasi dalla linea di fondo, con la palla che si infila tra il palo e Consigli.

Nel secondo tempo, i partenopei si limitano a controllare il risultato senza particolari difficoltà, pensando alla sfida di Champions dove martedì saranno impegnati a Francoforte, e al +18 sull'Inter, che gioca domani a San Siro contro l'Udinese. Rimanendo così la differenza tra le due squadre il campionato si potrebbe chiudere con cinque giornate di anticipo.



Questo il commento di Luciano Spalletti, che ieri sera ha raggiunto le 1000 panchine da allenatore, nel dopo partita:

"E' stata una grande prestazione, la migliore delle ultime nostre gare. Stasera ho visto qualità e velocità, siamo stati sintetici e rapidi nel far circolare la palla e poi siamo andati a riproporre gli attacchi con forza.Il Sassuolo è una buonissima squadra e, nonostante la nostra prova molto positiva, loro ci hanno messo in difficoltà un paio di volte. Ma è anche logico perché abbiamo affrontato un avversario che per come si esprime può competere e dare fastidio a chiunque.Noi abbiamo messo in campo la giusta mentalità enella ripresa è venuta fuori una squadra super matura che oltre a tenere il campo e il vantaggio è andata a cercare anche il terzo gol.Stiamo dimostrando di avere attenzione, voglia, applicazione altissima, ma non bisogna mai peccare di presunzione. Stiamo vivendo un buon momento e proprio per questo non si deve andare più morbidi nell'impatto della gara ma sempre con determinazione maggiore.Il gruppo sta inviando buoni segnali per il futuro e proprio per questo dobbiamo battere più forte su questo percorso di crescita".





Crediti immagine: twitter.com/rosapetrazzuolo/status/1626698920758808576