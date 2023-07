Il marchio Capritaly Official nasce dall’estro e dal talento di una giovane imprenditrice napoletana, Sarah Buonocore, che ha deciso di coniugare la tecnologia con la creatività, attraverso la realizzazione di bijoux originali e personalizzabili per ogni occasione ed evento importante.

Acciaio, colore e frasi create ad hoc si fondono per rendere unici i gioielli Capritaly e chi li indossa.

E piace a tanti vip.

Capritaly è ancora sponsor ufficiale al Social world film festival con Roberta Scardola.

E tanti personaggi dello spettacolo hanno indossato Capritaly anche in tv come Emanuela Tittocchia, o ad eventi importanti a Sanremo come Il salotto delle celebrità.

Capritaly ha poi omaggiato delle sue creazioni alcuni dei volti più importanti dello show biz come Rossella Erra , Diego Armando Maradona jr e Cristiana Sinagra, e ancora Maddalena Stornaiuolo e Agostino Chiummariello direttamente dalla serie tv del momento Mare Fuori.

E si allunga questo elenco con Francesca Rettondini, Sara Santostasi e Silvia Uras, tiktoker e attrice.

Tra i tanti punti vendita anche La vispa Teresa su Milano grazie a Simona Tagli icona tv.

Invece Giovanni Amura col modello Gennaro Cassini ha fatto da testimonial per Sogno azzurro dedicato al Napoli nell’anno calcistico del terzo scudetto.

Le sorprese vip non sono finite.