Le chiamate audio e video sono una delle novità che Twitter sta preparando per i suoi utenti. Lo ha annunciato il patron della piattaforma, Elon Musk, che ha acquistato il social network lo scorso ottobre per 44 miliardi di dollari.

Secondo Musk, le chiamate vocali e video permetteranno di comunicare con chiunque su Twitter senza dover fornire il proprio numero di telefono, garantendo così maggiore privacy e sicurezza. La funzione sarà in concorrenza con altri servizi di messaggistica come WhatsApp, Messenger, Signal e Telegram, che offrono già da tempo la possibilità di effettuare chiamate criptate.

E non per nulla un paio di giorni prima un suo ingegnere software aveva detto che WhatsApp non era sicuro perché farebbe accesso al microfono degli utenti smartphone a loro insaputa! In realtà è un bug del sistema operativo Android.

Musk ha anche anticipato che i messaggi privati su Twitter diventeranno più protetti grazie alla crittografia. L'obiettivo è rendere il social più interattivo e coinvolgente, oltre che più affidabile e sicuro.