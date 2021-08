Altra medaglia "storica" per l'Italia dalle olimpiadi di Tokyo: dove la 30enne bresciana (di Orzinuovi) Vanessa Ferrari è riuscita a conquistare l'argento nel corpo libero della ginnastica artistica.

Un'impresa nell'impresa quella compiuta dalla ginnasta azzurra che è alla sua quarta olimpiade, unica italiana ad aver raggiunto questo traguardo nella Ginnastica artistica.

All'Ariake Gymnastics Centre, Ferrari ha ottenuto 14.200 punti, classificandosi così dietro alla medaglia d'oro Jade Carey (Usa), che di punti ne ha ottenuti 14.366, e davanti alla giapponese Mai Murakami e alla ginnasta del ROC Angelina Melnikova, terze a pari merito con 14.166.

La medaglia odierna, oltre ad essere la prima alle Olimpiadi per Vanessa Ferrari, rappresenta anche il primo podio conquistato ai Giochi da un'atleta della ginnastica artistica femminile.

In fine, per l'Italia, l'argento odierno rappresenta la 28esima medaglia. Tante ne aveva conquistate a Rio 2016, ma in questo caso mancano ancora 6 giorni alla fine dei giochi.



Questo il nuovo medagliere azzurro:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Martina Batina, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Alice Volpi - Scherma - Fioretto a squadre BRONZO Lucilla Boari - Tiro con l'arco - Individuale femminile BRONZO Simona Quadarella - Nuoto - 800 sl BRONZO Irma Testa - Pugilato - 57 kg ARGENTO Mauro Nespoli - Tiro con l'arco - Individuale maschile BRONZO Antonino Pizzolato - Pesi - 81 kg BRONZO Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi - Nuoto - 4x100 misti ORO Gianmarco Tamberi - Atletica leggera - Salto in alto maschile ORO Lamon Marcell Jacobs - Atletica leggera - 100 metri maschile ARGENTO Vanessa Ferrari - Ginnastica artistica - Corpo libero





Crediti immagine: twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1422129928238080001