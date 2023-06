Alle 21 di mercoledì 7 giugno, alla Eden Arena di Praga, Fiorentina e West Ham si affronteranno nella finale di Conference League 2023.

L'unico trofeo di una competizione Uefa conquistato dalla Fiorentina è la Coppa delle Coppe nella stagione 1960/61, quando in finale (andata e ritorno) sconfisse i Rangers Glasgow per 4-1. La Viola, in Europa, ha perso la prima finale di Coppa dei Campioni nel 1956/57 ad opera del Real Madrid, poi ha perso contro l'Atlético Madrid nella finale di Coppa delle Coppe nel 1961/62 e la finale di Coppa Uefa 1989/90, dove vinse per 3-1 la Juventus. A Praga la Fiorentina diventerà la prima squadra ad aver partecipato a tutte e quattro le finali delle principali competizioni UEFA per club, sperando però che non diventi anche la prima ad aver perso in ognuna di esse.

Anche iI West Ham ha vinto una edizione di Coppa delle Coppe quattro anni dopo la Fiorentina, battendo a Wembley il 1860 München per 2-0. Gli Hammers hanno raggiunto nuovamente la finale di Coppa delle Coppe nel 1975/76, ma in quell'occasione persero 4-2 contro l'Anderlecht.

L'undici viola di Vincenzo Italiano entrerà in campo come la formazione con più gol all'attivo in questa edizione di Conference League: 36 in 14 partite, nove più del West Ham. Capocannoniere della viola Arthur Cabral con 7 gol.

Sono però tre le partite perse dalla Fiorentina, mentre la squadra inglese allenata da David Moyes ha vinto 11 delle sue 12 partite finora disputate, mentre in una ha pareggiato.

Felici di giocare a Praga, tre giocatori della Repubblica ceca: Antonín Barak, 28enne centrocampista della Fiorentina , che ha giocato per lo Slavia nel 2016/17 prima di trasferirsi in Italia, il terzino destro del West Ham Vladimír Coufal che ha giocato per lo stesso club dal 2018 al 2020, mentre il centrocampista degli Hammers Tomas Soucek ha firmato per la prima volta per lo Slavia quando aveva dieci anni e ha giocato per la prima squadra dal 2014 al 2020 prima di trasferirsi a Londra.



La Fiorentina, in occasione della finale di Conference, ha fatto sapere che il Franchi aprirà i settori Tribuna, Maratona e Curva Fiesole per poter assistere alla partita dallo stadio. Esauriti invece, e da tempo, i biglietti per assistere alla finale all'interno della Eden Arena. Solo seimila i tagliandi disponibili per entrambe le tifoserie. Migliaia i tifosi che si sono recati a Praga senza biglietto.