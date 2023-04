La presentazione di fronte ad una platea gremita è avvenuta all'Auditorium della Tecnica a Roma lo scorso 25 marzo, all’interno di un grande evento Inspire Leadership giunto già alla sua 4° edizione e che ha visto la partecipazione di tanti nomi altisonanti dell’imprenditoria di successo italiano, come Oscar Farinetti, fondatore di Eataly ed il Cavalier Tonino Lamborghini, Presidente dell’omonima azienda automobilistica. Durante l’evento Daniele Viganò e Luigi Maisto, fondatori della società Rocket Sharing Company SpA, quotata da un anno al Euronext Growth di Milano, hanno presentato a più di 600 imprenditori presenti il rivoluzionario Rocket Sharing Club, Club pensato per gli imprenditori di successo. La formula alla base del club è semplice si tratta di un ‘innovativa piattaforma digitale che aiuta gli imprenditori a crescere, con un'ampia gamma di servizi e relazioni a disposizione, utili al proprio business di riferimento.

La piattaforma, www.rocketsharingclub.com, ha una struttura tecnologica all’avanguardia, per chi volesse iscriversi con un abbonamento free la piattaforma si presenta con aree definite in cui il fruitore può entrare a contatto con le aziende già presenti nel circuito, ma il vero plus è per l’iscritto in upgrade, l’imprenditore che entra nel circuito infatti avrà a disposizione dei servizi fondamentali per consentirgli la migliore scalata al proprio business.

I servizi nella piattaforma sono suddivisi in 6 aree :

1 Capitali

2. Marketing & Sales

3. Formazione, Networking & Live Workshop

4. Blockchain & soluzioni tecnologiche

5. Business Opportunity

6. Luxury Concierge

Ogni area ha a disposizione un Project Manager pronto a soddisfare e supportare gli imprenditori del Rocket Sharing Club, ed in più è presente nel portale anche una nuova figura quella del Advanced Advisor, un consulente specializzato che guiderà l’imprenditore nella struttura in modo che possa trarre al meglio tutto ciò che offre questa innovativa piattaforma.

…“E’ una di quelle iniziative che mancava al business italiano”... ha detto Oscar Farinetti, durante il suo intervento all’evento Inspire Leadership. Si tratta di creare quella sinergia e quell’unione di intenti tra imprenditori ed imprese, che possa aiutare in quel processo di fare squadra, che è poi quello che da più parti viene rilevato come una delle grandi lacune del nostro sistema paese.

Il concetto alla base del Rocket Sharing Club è semplice e fa leva sulla condivisione e sulla possibilità di creare contatti tra imprenditori per avere un fruttifero scambio di vedute e competenze che possono essere utili allo sviluppo del proprio business.

Per Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket Sharing Company SpA , il progetto può rappresentare una grande opportunità per tutte quelle PMI che hanno bisogno di essere aiutate nella crescita economica e finanziaria del proprio business.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 i ricavi delle vendite sono pari a circa € 3,2 milioni, evidenziando una crescita di circa il 68% rispetto a € 1,9 milioni dell’esercizio precedente.

Abbiamo lanciato il 25 marzo 2023 la versione beta della piattaforma “Rocket Sharing Club” e stiamo riscuotendo un notevole interesse testimoniate dalla crescita delle adesioni e dalle relazioni commerciali che stanno avvenendo all’intento del nostro network.

A Montecarlo il 20-21 maggio prossimo appuntamento live per gli iscritti al club con la formula Enterprise.