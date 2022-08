Per Ferragosto '22, in provincia di Bergamo, al Castello degli Angeli a Carrobbio, DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli che organizza eventi di qualità durante tutta l'estate tra Bergamo ed il Garda, propone un pool party dal titolo molto divertente: "Be Stupid".

Perché non sempre è necessario essere intelligenti e pensare a tutto con logica. Almeno per Ferragosto l'idea giusta è rilassarsi, bere qualcosa, sorridere con gli amici… L'evento prende vita a Barbariccia Verde, al fresco, nel verde.

Tra gli altri appuntamenti DV Connection, ecco Sunset On Hills, alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG): pic nic e dj set da godersi in vigna. Dopo il successo di qualche estate fa, dopo la pandemia, si torna a far tardi in mezzo alla natura con il sorriso sulle labbra.

E' un appuntamento dedicato ad una fascia di pubblico di età molto diverse tra loro, una serata infrasettimanale perfetta per godersi un po' di relax in mezzo al verde e poi chiudere la settimana in bellezza gustandosi il ricordo dell'evento.



Barbariccia Beach c/o Castello degli Angeli

Via Scalette, 24060 Carobbio degli Angeli (Bergamo)

