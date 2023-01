Monticello Brianza, Febbraio 2022 - Per regalarsi una fuga romantica fuori città, a pochi chilometri dal centro di Milano, in occasione di San Valentino, Monticello Spa&Fit, angolo di paradiso di oltre 5.000 mq e punto di riferimento del benessere in Lombardia, propone un programma speciale da condividere con la persona amata. L’atmosfera romantica creata dai rilassanti vapori delle calde acque e la natura incontaminata circostante sono la cornice perfetta per il periodo più romantico dell’anno.



Dall’11 al 17 febbraio Monticello Spa&Fit offre un ricco calendario di cerimonie di benessere dedicate alle coppie, coccolate da trattamenti, bagni di vapore e idromassaggi.

Grande attesa per la notte del 14 febbraio, con l’esclusiva festa dedicata a tutti gli innamorati: ingresso dalle 17.30 fino alle 24.00, con ricca e sfiziosa cena a buffet presso il Bistrot, DJ set, show a tema in sauna e speciali cerimonie. I posti sono limitati, necessaria la prenotazione. Per info e costi, consultare la seguente pagina https://www.monticellospa.it/febbraio-e-san-valentino/



Numerosi gli esclusivi pacchetti benessere da regalare, per concedersi una giornata di relax e di benessere: combinazioni di ingressi SPA, massaggi, esperienze di gusto, trattamenti singoli e di coppia, per esperienze ed emozioni indimenticabili, da vivere e condividere.

Per gli innamorati c’è la formula “Relax&Massage for two”: due ingressi Gold utilizzabili sempre, da lunedì a domenica e nei giorni festivi; massaggio di coppia personalizzato da 25 minuti, aperitivo per due, cerimonia di benessere a scelta, kit Gold comprensivo della fornitura di telo spugna e accappatoio e in omaggio ciabattine e shopper logate.

Tutti i pacchetti disponibili sono consultabili alla seguente pagina https://www.monticellospa.it/febbraio-e-san-valentino/

MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo.

Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.