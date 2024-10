In vista del Giubileo del 2025, il Gruppo FS sta portando avanti un ambizioso progetto di riqualificazione di piazza dei Cinquecento, volto a trasformare l'area in un hub di mobilità moderna. A illustrarne i dettagli è Umberto Lebruto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani, in occasione della recente visita istituzionale del Ministro Salvini.



Umberto Lebruto: una piazza dei Cinquecento più accessibile e integrata

Proseguono anche nel mese di ottobre i lavori di riqualificazione di piazza dei Cinquecento, presso la stazione di Roma Termini. L’obiettivo: trasformare l’area in un hub di mobilità efficiente e moderno in vista del Giubileo del 2025. Un progetto strategico per l’evento, tanto che proprio poche settimane fa il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere. Con lui anche Umberto Lebruto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani, e diversi rappresentanti istituzionali e dirigenti di società coinvolte nel progetto. FS Sistemi Urbani ricopre un ruolo centrale: alla è affidata infatti la supervisione delle attività di rinnovamento urbano e della mobilità attorno a quella che è considerata da sempre la stazione più importante della Capitale. Nel corso della visita, Umberto Lebruto ha ribadito che il progetto migliorerà l’accessibilità di piazza dei Cinquecento, oltre a garantire una migliore integrazione con il sistema di trasporto pubblico della città, ossia treni, autobus e taxi. Il piano prevede la creazione di uno spazio più sicuro e accogliente, promuovendo percorsi pedonali e ciclabili, insieme all’ottimizzazione dei terminal bus e delle aree taxi.



Umberto Lebruto: i progetti del Gruppo FS per la Capitale

L’importo totale del finanziamento per questa riqualificazione ammonta a 30 milioni di euro, con un contributo di 18 milioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La conclusione della prima fase è prevista entro dicembre 2024, in preparazione all’afflusso di pellegrini atteso per il Giubileo, mentre la fase finale è programmata per il 31 dicembre 2026. L’intervento di piazza dei Cinquecento rientra nel quadro più ampio delle attività del Gruppo FS per la Capitale, ha poi ricordato Umberto Lebruto . La modernizzazione del nodo ferroviario di Tiburtina e la valorizzazione del parco dell'Appia Antica sono un esempio. Si tratta di interventi, ha spiegato, parte di una visione integrata che punta a migliorare la connettività della città, non solo attraverso i trasporti su rotaia, ma anche con soluzioni più green e sostenibili. Uno dei progetti più ambiziosi riguarda sicuramente il completamento dell'anello ferroviario di Roma, che contribuirà a collegare l'alta velocità con le linee locali e le tratte verso l’aeroporto di Fiumicino. In vista del Giubileo del 2025, altre stazioni della Capitale saranno oggetto di lavori di ammodernamento, tra cui Roma Termini, Fiumicino Aeroporto, Roma San Pietro, Roma Tuscolana, Roma Aurelia, Torricola e Roma Trastevere. Prevista anche la realizzazione di nuove stazioni.