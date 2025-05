Con oltre 30 anni di esperienza nei settori automotive, TLC, digitale, mobilità e consulenza, Carlotta Ventura è Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A dal 2020.



Formazione e prime esperienze professionali di Carlotta Ventura

strong>Carlotta Ventura è Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A. Gli oltre 30 anni di esperienza professionale l’hanno dotata degli strumenti della comunicazione istituzionale e di business, avendo ricoperto incarichi presso aziende dei settori automotive, TLC, digitale, mobilità e consulenza. In aggiunta, ha una grande competenza negli ambiti della sostenibilità e responsabilità sociale coniugate a innovazione, ricerca e start up. Laureatasi in Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha unito il suo interesse per l’archeologia con approfondimenti sulle questioni economiche e geopolitiche. Il 1992 ha segnato l’inizio del suo percorso professionale nel settore dell’automotive in General Motors Italia, Opel Italia e Ford. Nel 2000, Carlotta Ventura è entrata a far parte di Telecom Italia: qui ha assunto con il tempo incarichi sempre più rilevanti, fino a diventare Executive Vice President - Brand Strategy and Media, con competenze nella gestione e posizionamento del brand, identità aziendale e strategie di comunicazione.



Carlotta Ventura: l’ingresso in A2A

Dal 2016 al 2018, Carlotta Ventura ha ricoperto l’incarico di Direttore Centrale Brand Strategy and Communications in Ferrovie dello Stato Italiane. Successivamente, è stata nominata Direttore del Centro Studi Americani e Direttore Brand, Marketing and Communications for Mediterranean Region per Ernst & Young. Dal 2020, ha assunto il ruolo, che ricopre tutt’ora, di Direttore Communication, Sustainability and Regional Affairs di A2A. In aggiunta, è Rappresentante permanente della Life Company presso gli organi sociali del Centro Studi Americani e membro del CdA di A2A Smart City. Carlotta Ventura è stata nominata Presidente di Amsa nel 2024, controllata di A2A che si occupa della gestione e smaltimento dei rifiuti di Milano e di 14 Comuni dell’Area Metropolitana della città. Nel 2018, ha fondato Angels4Women ed è membro dell’Advisory Board di StartupItalia. Dal 2016, insegna alla Luiss Business School.