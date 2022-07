Il direttore generale della Raffineria di Milazzo Marcello Tarantino ed il responsabile risorse umane Giuseppe Muller hanno incontrato a Palazzo dell’Aquila il Sindaco Pippo Midili per illustrare il Piano investimenti 2022, esposto anche alle rappresentanze sindacali e a Sicindustria, un Piano con un impegno di oltre 100 milioni di euro di interventi, nonostante uno scenario economico incerto ed un mercato petrolifero molto complesso con l’obiettivo di continuare il percorso finalizzato al mantenimento degli standard d’eccellenza raggiunti e di sostenibilità nel lungo periodo con particolare focus sui temi dell’efficienza energetica e della transizione energetica.

Nel corso dell’incontro i manager della Ra.M. hanno illustrato alcuni dei progetti d’investimento con un focus particolare su quelli rivolti al miglioramento dell’affidabilità e della performance ambientale con uno sguardo al futuro. In tale ambito rientra anche la messa in servizio dell’impianto di trattamento di acqua di falda approvato dal Ministero dell’Ambiente (oggi MITE) migliorante la gestione ed il riutilizzo della risorsa idrica.

Tra le attività del 2022 Tarantino ha anche evidenziato lo sforzo messo in campo per l’individuazione e la realizzazione delle complesse modifiche tecniche ed operative sugli impianti zolfo, che stanno consentendo di traguardare il limite richiesto sul camino E10 segno del continuo miglioramento in atto.

Midili ha espresso soddisfazione per la disponibilità al dialogo da parte dei vertici dell’azienda petrolifera ed il nuovo impegno ad investire risorse all’interno della Raffineria per migliorare sempre più gli aspetti della sicurezza e dell’ambiente che rappresentano – ha aggiunto – le priorità da rispettare in una fase, in cui “lo sviluppo sostenibile deve rivestire primaria importanza per l’industria, dal punto di vista etico e della presenza sul territorio”.