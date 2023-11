Il singolo dell’eclettico artista sui principali stores digitali e nelle radio.

Esce “Mexico”, nuovo singolo del poliedrico artista romano Prof. Simor, sui principali stores digitali e dal 4 agosto nelle radio in promozione nazionale. Testo e brano spensierati, presi dal ritmo di festa messicana, conditi con i soliti virtuosismi lessicali. Contenuto autocelebrativo, con la firma ormai nota di sarcasmo e autoironia. Il brano ha il compito di delineare ancor di più l'impronta del Prof, con punch line per gli "hater", alternate con profondi euforismi e stati d'animo. Un connubio fra divertimento, la festa e la fatica per il percorso artistico e non solo fatto fin ad oggi.

Storia dell’artista

Prof. Simor nasce a Roma, nel quartiere di Primavalle, si avvicina al rap verso i 15 anni, con le prima gare di freestyle e i primi brani. Punta di forza la penna, tenuta sempre al centro di ogni brano, amante delle parole, dei tecnicismi, della fantasia, per provare a far immergere il più possibile l'ascoltatore, ciò ha distinto l'orma dell'artista che lo ha reso differente dalla massa. Nell'agosto del 2020 dopa un paio d'anni di stop torna nella scena con ii disco Focus, per dare dimostrazione di meritare l'appellativo di Prof. Da qui inizia una lunga collaborazione con Promo L’lnverso, che fra brani ed eventi riesce a dare una crescita artistica e non solo, che lo ha portato a collaborare per progetti nazionali, con nomi più importanti, come DJ FastCut. Tornato più carico di prima negli ultimi 5 mesi ha pubblicato 4 brani (produzioni dei prima citati) e per agosto ha già promesso un paio di nuovi lavori, già pronti.

