Il neo ministro della Salute Orazio Schillaci, ha fatto sapere che sta preparando un provvedimento per il reintegro in servizio del personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale e la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell'epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che avrà invece cadenza settimanale.

Il ministro della Salute ha motivato la sua scelta in quanto ritiene "opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti".

Non credo che esista responsabilità e rispetto di norme igieniche sanitari tra la gente. Sempre di più so di famiglie con persone positive che comunque evitano la mascherina, continuano ad avere rapporti sociali e di lavoro. Anche persone positive che non mantengono l'isolamento. Insomma, vedo abbastanza difficile un ritorno alla normalità affidata ad un senso diciamo civico e qualche perplessità, purtroppo, la esprimo, in quanto il virus ha già fatto numerose mutazioni e dall'OMS giunge chiaro il messaggio che una nuova variante - tra le ultime - potrebbe essere meno sensibile al vaccino.

D'altra parte la normalità deve essere perseguita anche perché abbiamo tanti problemi da risolvere di altra natura.

Il collega ministro della Salute conosce bene la materia e certamente avrà ottimi motivi per iniziare questo percorso, che comunque potrebbe presentare dei problemi.

Non vorrei che la gente interpretasse il messaggio come adesso il Covid "è finito brindiamo e divertiamoci tutti".

Il Covid esiste ancora e non "deve" circolare liberamente e dobbiamo augurarci che non muti in modo, diciamo, "cattivo".





