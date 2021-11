Recentemente ho intervistato Mirko Cannella, la voce di Rio de “La Casa di Carta” (clicca qui per leggere l'articolo che ho scritto su di lui), ora è il turno di Renato Novara, doppiatore di Spencer Shay di “ICarly”, Monkey D. Rufy di “One Piece”, Sonic the Hedgehog di “Sonic” e tanti altri.



Innanzitutto, presentati... “Mi chiamo Renato Novara, sono un attore, doppiatore e cantante. Da piccolo volevo fare il cantante, poi, ho scoperto l'arte del doppiaggio e me ne sono innamorato. Ho iniziato facendo teatro e dei corsi di canto. Per via della timidezza, che ora non ho più, ho preferito fare il doppiatore.”

Hai frequentato un'accademia di doppiaggio o dei corsi di recitazione? Ci puoi raccontare di questa esperienza? “Mi sono concentrato per un anno sulla dizione, successivamente ho studiato per tre anni teatro, dopodiché ho fatto teatro per raggazzi/e, avendo anche la fortuna di calcare dei palchi a Torino, che mi hanno formato professionalmente, ed infine ho seguito dei corsi di doppiaggio. Durante questi corsi mi sono divertito tantissimo, ho conosciuto molte persone.”

Perché hai scelto il doppiaggio piuttosto che la recitazione (fisica/ visiva)? “Come ho già detto in una delle domande precedenti, ho iniziato facendo teatro, quindi, per un periodo ho prestato non solo la mia voce ma anche il mio corpo. Dopo lo studio, ho avuto la fortuna di entrare nel mondo del doppiaggio e da lì mi limito solo a doppiare.”

Come sono state le tue prime volte nella sala di doppiaggio? “Un po' come gli altri miei colleghi, ho iniziato a doppiare dei personaggi non molto importanti. Il primo personaggio a cui ho prestato la mia voce è stato Edward Elric di “Fullmetal Alchemist”, un anime giapponese, grazie a questo doppiaggio ho vinto un premio. In questo periodo sto lavorando a Roma, dove ho imparato tante altre cose relative al doppiaggio, non si finisce mai di imparare...”

Tra i personaggi che hai doppiato, qual è quello a cui ti sei più affezionato? “Il personaggio a cui mi sono più affezionato è Ted Mosby di “How I Met Your Mother”, perché è praticamente cresciuto con me, inoltre, ho doppiato 9 stagioni di questa serie. Mi fa molto piacere il fatto che How I Met Your Mother sia diventata una delle serie più gettonate. Sono anche molto legato a Michael Banks di “Mary Poppins”, l'idea di averlo doppiato da adulto mi ha elettrizzato nel vero senso della parola, era il mio sogno, ho pure cantato delle canzoni. Riguardo al mondo degli anime, mi piace particolarmente Rufy di “One Piece”, perché è divertente e fuori dal comune.”

Ti sei mai emozionato mentre doppiavi una scena? “Si, molte volte. Mi dispiace quando non succede, perché o capita che la scena non tocca le corde giuste o che il personaggio che sto doppiando non sa recitare. Poi, a me viene naturale il fatto di emozionarmi, sono anche abbastanza frignone, piango per qualsiasi cosa hahaha...”