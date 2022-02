Dopo la tre giorni in Indonesia sul circuito di Mandalika, conclusasi questa domenica, sono terminati i test della MotoGP per la stagione 2022 e, se i 21 piloti racchiusi in un secondo registrati oggi ripeteranno le stesse prestazioni già a partire dal 6 marzo nella prima gara dell'anno che si svolgerà in Qatar, anche quest'anno ci sarà da divertirsi.

In questo secondo test, si sono registrati notevoli passi avanti da parte della Honda, con un entusiasta Pol Espargaro che ha dichiarato di non essere mai stato così veloce. Sulla stessa linea anche Marc Marquez, nonostante lo spagnolo debba ancora riprendere confidenza e fiducia con la moto, dopo l'ennesimo stop di cui è stato sfortunato protagonista.

Qualche passo avanti per Yamaha, ma Quartararo si aspettava di ottenere di più dalle prestazioni del suo nuovo motore.



Niente exploit da parte delle Ducati che non sembrano però aver puntato alla prestazione, quanto al ritmo gara ed in questo Bagnaia ha impressionato, facendo intuire che le noto di Borgo Panigale potrebbero essere persino più veloci rispetto alla passata stagione.



Anche Aleix Espargaro e Maverick Viñales sono soddisfatti dell'Aprilia e della maneggevolezza della RS-GP.



Suzuki , nonostante tutti gli inconvenienti trovati negli ultimi due giorni a Mandalika (intossicazione alimentare per Mir), è fiduciosa di esser pronta per l'inizio di stagione a Losail.

Soddisfatta anche KTM, che in Malesia era rimasta più che delusa dalle prestazioni della nuova moto, come confermano le dichiarazioni di Binder alla fine del test: "Finora tutto bene. Abbiamo trovato alcune cose che funzionano bene e abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso. Abbiamo ancora bisogno di lavorare, questo è sicuro, ma finora tutto bene".



Questa la top 10 combinata dei migliori tempi:

01. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) – 1:31.060

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.014

03. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.229

04. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.325

05. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.356

06. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.376

07. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.417

08. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.418

09. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.421

10. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.428





Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1492789936092852226