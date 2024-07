Canovi: “Conte darà quel che manca al Napoli! E Buongiorno è un gran bel giocatore”

Il noto agente di mercato, Dario Canovi, è intervenuto in esclusiva a Cityrumors.it, commentando la prossima lotta Scudetto.

Ecco le sue parole: "La squadra da battere è ancora l'Inter, che aveva già una formazione completa ed ha aggiunto elementi preziosi come Piotr Zielinski. Secondo me l’unica che ha recuperato un po’ di terreno è la Juventus di Thiago Motta che comprando giocatori forti e azzeccati nei ruoli, può davvero essere una specie di sorpresa perché tanti non se lo aspettano, ma ne vedremo delle belle con la squadra bianconera guidata da un allenatore che, a mio modo di vedere, ancora non ci si è resi conto di quanto sia bravo…. Il Napoli? Conte darà quel che manca a questa squadra, poi hanno preso Alessandro Buongiorno che per me è un gran bel giocatore. La formazione partenopea sarà tra le prime, ne sono convinto".



Conte, l'amico Brambati: "Ha un desiderio sulla rosa, riguarda il tempo"

“Conte arrabbiato o deluso per il ritardo dell’operazione Osimhen? Secondo me è più concentrato sul lavoro che sta facendo, sul fatto che non esistono solo Osimhen e Lukaku ma tutta una squadra ed esiste l’obiettivo di riportare in alto il Napoli. C’è da dar loro una mentalità giusta, dopo l’annata scorsa. Certo – ha detto l’opinionista Massimo Brambati, amico di mister Antonio Conte, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che il 18 agosto vorrebbe avere La Rosa a disposizione. È una squadra da completare senza dubbio, ma c’è ancora un mese per farlo. La qualità migliore dello staff è la concretezza, il cercare di tornare a vincere nel minor tempo possibile: Conte sa bene le strade da intraprendere, ora deve entrare nella testa dei calciatori che dovranno recepire i principi di gioco del mister.

Dove migliorare il Napoli? Conte ha puntato due centrocampisti cosa che fa capire che vuol migliorare il centrocampo. Brescianini fa veramente al caso di Conte, che come un ‘mastro Geppetto’ può forgiarlo a dovere e farlo crescere. Modulo? In fase di costruzione a tre dietro, in fase di non possesso palla a 4’o 5 dietro. L’aspetto difensivo è importante per Conte, i gol arrivano di conseguenza. Il tecnico sa che i campionati si vincono con una difesa attenta e per questo ha messo. Appunto il reparto difensivo. I tre titolari dietro? Di Lorenzo a prescindere ed anche Rrahmani e Buongiorno”



The Guardian - Osimhen-Lukaku, scambio possibile: il Chelsea apre

Potrebbe finalmente andare verso la risoluzione uno dei principali tormentoni di mercato di quest'estate. Lo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku è possibile, lo riportano proprio dall'Inghilterra, dove il quotidiano The Guardian conferma l'apertura da parte di entrambi i club: "Il Napoli è aperto all'inclusione di Romelu Lukaku nelle discussioni con il Chelsea, con la squadra di Serie A desiderosa di concludere un trasferimento per l'attaccante belga".

Poi aggiunge: "Il Chelsea ha un interesse di vecchia data per il 25enne. Fonti del club hanno precedentemente indicato che non sono disposti a pagare la clausola rescissoria, ma l'opportunità di scaricare Lukaku dal loro libro paga potrebbe potenzialmente aiutare a finanziare un trasferimento per Osimhen".



Varriale: “Gilmour piace molto a Conte. Il Napoli se ha un obiettivo lo raggiunge”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Enrico Varriale, giornalista: “Brescianini e Gilmour? Il Napoli ha già fatto un’offerta per Gilmour che è stata rifiutata. Sicuramente c’è interesse nei confronti del ragazzo, vedremo come andranno le cose.

In questo momento di mercato bisogna essere cauti, il Napoli ha dimostrato che quando punta un obiettivo poi ci arriva. Gilmour piace molto a Conte, così come Brescianini, ma non sono gli unici profili che il Napoli sta osservando. Ci sarà una scelta ponderata dal mister, che sceglierà sicuramente degli ottimi vice per Lobotka e Anguissa”.