L'acquisto di un franchising è una buona idea?

Una delle opzioni per coloro che vogliono possedere un'azienda è acquistare un franchising. Quando acquisti un franchising, stai fondamentalmente acquistando il diritto di gestire un punto vendita con un marchio affermato. Spesso, le persone pensano ad attività commerciali nel settore alimentare, come McDonald's o Subway quando pensano ai franchising. Ma è anche possibile aprire un franchising per negozi di articoli per la casa, abbigliamento, personalizzazione e telefoni cellulari.

Con un franchising, possiedi e gestisci il negozio. Tuttavia, puoi utilizzare un nome noto e ricevi supporto e risorse dalla sede centrale dell'azienda. L'acquisto di un franchising può essere costoso, tuttavia. Marchi diversi comportano costi diversi, quindi è necessario fare i compiti in anticipo. Inoltre, è importante comprendere i pro e i contro dell'acquisto di un franchising.

Svantaggi di acquistare un franchising

Un franchising non è per tutti, però. Uno dei maggiori svantaggi di un franchising è che sei piuttosto limitato. Devi seguire regole specifiche e soddisfare determinati requisiti. Dovrai conformarti agli standard e alle pratiche aziendali del franchisor. Questo non è un modello di business per l'innovatore senza paura. Non dovresti cambiare le cose; dovresti adattarti alla cultura aziendale.

Inoltre, dovrai pagare i soldi all'affiliante. All'inizio devi raccogliere il capitale per acquistare il franchising (alcuni franchising costano più di altri) e dovrai pagare le royalties al franchising. È possibile che venga richiesto di pagare oltre 500.000€ solo per assicurarsi un franchising; probabilmente avrai bisogno di un prestito per questo. Quindi, vi è la quota annuale pagata per mantenere attivo il tuo franchising. Se guadagni molti soldi, questo non è un grosso problema. Ma se non riesci a realizzare un profitto, questo diventa problematico.

In alcuni casi, potresti non ottenere il supporto di cui hai bisogno dall'ufficio aziendale. In quelle situazioni, il franchising può essere difficile da mantenere. Il fatto è che tu sei ancora il proprietario dell'attività, quindi sei responsabile per risolvere la maggior parte dei problemi - e responsabile se continui a perdere denaro.

Vantaggi per l'acquisto di un franchising

Forse il più grande vantaggio nell'acquistare un franchising è che in molti casi hai un sistema chiavi in mano. Ti viene fornito un inventario fisso, un modo specifico di fare le cose e sei "collegato" agli sforzi pubblicitari per l'intera catena. Quando acquisti un franchising fai immediatamente parte di un marchio riconoscibile che probabilmente ha già materiale di marketing, pubblicità e altro ancora. Altri vantaggi dell'acquisto di un franchising includono:

Accesso all'inventario: in molti casi, hai accesso all'inventario standard. Potresti anche avervi accesso a prezzi scontati. Questo può fornirti la possibilità di offrire prodotti che le persone già riconoscono e di cui si fidano. Inoltre, vi è un aspetto del controllo di qualità associato all'accesso all'inventario pronto.

Noleggio dell'attrezzatura o piano di acquisto: alcuni franchising ti offrono la possibilità di noleggiare l'attrezzatura di cui hai bisogno o parte di essa potrebbe venire con il tuo pacchetto di avvio. Altri franchising offrono un piano di acquisto ragionevole in modo da avere accesso a ciò di cui hai bisogno. Rende i costi associati all'ottenimento delle attrezzature necessarie un po 'più gestibili.

Processi di assunzione e supporto alle risorse umane: può essere utile avere già risolto molti aspetti legali dell'assunzione e del lavoro con i dipendenti. Inoltre, come proprietario di un franchising, il tuo nome commerciale è riconosciuto e può essere più facile attrarre dipendenti migliori. Assicurati di comprendere le pratiche di assunzione nella catena. Spesso c'è un manuale che può aiutarti a fare le scelte giuste e il momento giusto. Avere un processo da seguire può essere estremamente utile.

Se hai difficoltà con il marketing e non sei sicuro di dove iniziare quando si tratta di un'azienda, un franchising potrebbe non essere una cattiva idea. Ciò è particolarmente vero se ti senti sopraffatto da tutti i processi. Un franchising che fornisce assistenza passo-passo alla configurazione e supporto continuo può essere una buona scelta.

Prima di acquistare un franchising, è una buona idea ricercare l'opportunità. Prima di tutto, pensa al tuo stile aziendale. Se vuoi possedere un'azienda, ma non hai l'idea di costruire da zero e hai le risorse per farlo funzionare, un franchising può essere una buona scelta. Successivamente, scopri cosa ne pensano gli altri proprietari di franchising. Assicurati di essere pronto a pagare i costi associati al franchising e che la sede centrale fornisca il supporto di cui hai bisogno.

Con il contributo di Personalizzatela Franchising