Ecco i ricavi delle squadre di Serie A dai diritti tv per la stagione 2018-2019

A fare i conti in tasca alla Serie A ci ha pensato il sito Calcio e Finanza che ha pubblicato i possibili introiti derivanti dai diritti tv per la stagione in corso.

In base all'ultimo contratto stipulato dalla Lega, la cifra annuale che nel prossimo triennio si ripartiranno i club della Serie A dovrebbe aggirarsi intorno agli 1,150 miliardi di euro che, in base all'ultima revisione della Legge Melandri, verranno distribuiti seguendo il seguente criterio: il 50% diviso in parti uguali, il 20% in base ai tifosi (12% da spettatori allo stadio, 8% audience tv), il 15% in base ai risultati dell'ultimo campionato, il 5% in base alla storia del club, il 10% in base all'andamento degli ultimi 5 anni.

Come ricorda il sito Calcio e Finanza, non essendo disponibili i dati degli ascolti per la stagione in corso, per stilare la classifica dei probabili introiti, sono stati utilizzati i dati complessivi del campionato 2017/18, dando a ciascuna delle tre neopromosse un valore medio degli ascolti delle tre squadre retrocesse.





Questo il risultato (espresso in milioni di euro):

Juventus 85,3

Inter 83,7

Milan 77,3

Napoli 77,0

Roma 71,4

Lazio 68,3

Fiorentina 65,2

Sampdoria 60,5

Atalanta 56,9

Torino 56,6

Genoa 52,3

Sassuolo 51,4

Cagliari 47,0

Bologna 46,4

Udinese 45,7

Parma 45,5

Empoli 41,8

Spal 40,8

Chievo 40,4

Frosinone 36,5