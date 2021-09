I risultati per gli MFX2, ovvero i dj producer bergamaschi Marco Fratty & Marco Flash, continuano ad arrivare senza soluzione di continuità. La loro esperienza in console in studio di registrazione si sente forte, soprattutto in un periodo come questo, in cui la musica sembra guardare prima al passato per poi rielabolarlo per andare verso il futuro. Top dj come Marco Flash, che fa ballare la sua città e non solo da decenni o Marco Fratty, che ha fatto la storia della dance italiana nel mondo con gli FPI Project, sembrano perfetti per interpretare in modo personale queste tendenze.

Il loro remix (Marco Fratty vs Marco Flash Remix 2K21) di "Good Times" , ad esempio, è stato incluso in una compilation importante, New Music Summer 2021, una compilation legata alla celebre casa discografica creata da Pippo Landro.

Il loro singolo "Saving your Lovin' " continua ad avere un grande successo in Italia e in mezzo mondo, ad esempio in Francia, in Polonia e in tanti altri paesi. Su Spotify il brano ha superato i 100.000 ascolti, mentre il video ufficiale su YouTube ha superato le 50.000.

MFX2 - "Saving Your Lovin'" su Spotify

Eccome gli MFX2, ovvero Marco Fratty e Marco Flash hanno raccontato il loro nuovo brano: "Abbiamo deciso di non puntare su una nuova cover, bensì su un brano originale. Sia chiaro, amiamo il sound anni '70 e qualche riferimento a quel periodo ci sarà. La voce è quella di Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è piaciuta subito tantissimo", spiegano "Il video è molto innovativo, visto che ci sono un bel po' di ologrammi. Noi ce ne stiamo in console, dove stiamo da una vita e la nostra immagine si alterna con quella dei nostri 'doppi digitali'".