Sardegna, Piemonte e Liguria a rischio alluvione per le piogge eccezionali previste fino a giovedì

La perturbazione che nelle scorse ore ha colpito le Baleari, provocando nell'isola di Maiorca inondazioni e danni con un tragico bilancio di ben 9 vittime, che potrebbe aumentare a causa di alcune persone ancora disperse, sta investendo in queste ore la Sardegna e interesserà fino a giovedì anche parte dell'Italia continentale.

Nell'ultimo bollettino meteo diramato dall'Aeronautica, che per la Sardegna adesso parla di allerta rossa, sono indicate "precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensità" che "stanno interessando la fascia costiera orientale a sud-ovest di Cagliari, l'area metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell'isola.

Oggi e domani sono ancora previste precipitazioni sparse a carattere temporalesco sulla Sardegna meridionale e orientale, anche di forte intensità e con cumulati sino a molto elevati. All'attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti raffiche di vento e grandinate."

Le aree investite dal maltempo già dalle prossime ore, fino a giovedì, saranno anche quelle del Piemonte occidentale, della Liguria occidentale, oltre alle aree costiere tirreniche fino al centro.

In base ai dati atmosferici non sono escluse, su alcune zone del Piemonte - tra le province di Cuneo, Asti, Alessandria - e della Liguria - nell'area tra Savona e Imperia fino a Genova - possibili rischi di alluvioni e frane. In ogni caso, quel che è certo, è che fino a giovedì le precipitazioni previste sono indicate comunque come eccezionali. A Genova, ai disagi già causati dal crollo del ponte Morandi, potrebbero aggiungersi anche quelli di questa nuova emergenza maltempo.