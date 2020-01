Maria Macina è stata per anni la produttrice di Sentieri , la gloriosa soap statunitense finita nei guinness dei primati e dei record della storia della tv e trasmessa per tre decenni da Mediaset.

Dopo la chiusura di Guiding Light, titolo originale di Sentieri, la produttrice di origini italiane (la mamma ha i suoi parenti nel beneventano, il papà siciliano) si è dedicata alla serie per ragazzi Game On in onda su Rai Gulp e visibile su Rai play: Maria Macina ha scritto la serie Game On.

Più di recente ha partecipato come Producer alla realizzazione della quinta stagione della digital soap The Bay, premiata con tanti Emmy per poi creare lo spin off «yA», presto in onda su Amazon.

La Macina, residente a New York, è stata spesso in Italia per eventi legati alle soap , e sogna di lavorare nel suo paese di origine : forse un giorno accadrà.